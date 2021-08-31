Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Я выкладываюсь, но есть ощущение, что не выдаю 100%»

Украинская теннисистка не смогла пробиться в основной раунд US Open

  • 31.08.2021 05:15
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Я выкладываюсь, но есть ощущение, что не выдаю 100%»
© Jimmie48 Photography. Катарина Завацкая

Украинка Катарина Завацкая остановилась в первом круге отбора четвертого для себя US Open, уступив польке Урсуле Радваньской (3:6, 5:7). Однако главная новость из ее штаба приятная – длительное восстановление организма имеет положительную динамику.

«Состояние имунной системы, а вместе с ней и общего здоровья – улучшается. Я провела качественный подготовительный период перед US Open. Правда, накануне отъезда в США получила солнечный удар. По приезде три дня пришлось помучиться, затем только вошла в тренировочный ритм. Непосредственно на матч выходила в боевой готовности, но жару переношу тяжело. В конце первого сета и начале второго ощутила, что становится плохо. Как только жара спала, мне стало очевидно лучше. И все же подсознательно включился режим сбережения тела. Вроде я и выкладывалась, но есть ощущение, что выдаю не все 100%. Словно переживаю, мол, а вдруг вечером мне снова станет плохо, как раньше?

Сам матч с Радваньской, к сожалению, для меня не сложился. Останавливаться не стоит и верю, что до конца года будут приятные всплески в результатах. Прогресс по здоровью медленный, но присутствует. Уже готова к ежедневной работе по ОФП, все нормализуется.

Самое сложное – выдержать мини-кризис, когда меня выбивает на 3-4 дня. Тут надо правильно разобраться – тренироваться или нет. Этот адаптационный аспект заставляет быть готовой ко всему. Я предпочитаю выполнять указания максимально близко к идеалу. Скрупулезно подхожу к любой детали: сколько часов посплю, что съем и за сколько времени до тренировки. Курс лечения занимает много времени. Я часто летаю в Украину, проверяюсь, как проходит восстановление», - сказала Завацкая.

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Источник — XSport

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