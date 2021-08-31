Барселона собирается усилиться Фелишем

«Барселона» намерена подписать хавбека «Атлетико» Жоау Фелиша.
Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб сделал предложение по трансферу 21-летнего португальца.
О сумме потенциального трансфера не сообщают.
Читайте также: «Барселона» попросит Гризманна и Коутиньо снизить зарплаты.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — RAC1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.