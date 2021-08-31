Форвард Бенфики может перебраться в ПСВ

Минус конкурент для Яремчука

  • 31.08.2021 03:51
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Форвард Бенфики может перебраться в ПСВ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист может перебраться в ПСВ.

В прошлом сезоне Винисиус выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды, где сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

За «Бенфику» Карлос выступает с 2019 года, забив 24 гола и отдав 13 результативных передач в 50 матчах.

Ранее сообщалось, что Винисиус может перейти в «Зенит». 

 

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Источник — Twitter

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