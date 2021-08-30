Конкурент Яремчука может перебраться в Зенит

У украинского форварда «Бенфики» Романа Яремчука поубавится конкуренция в клубе.

Лиссабонский клуб готов продать своего форвард Карлоса Винисиуса в «Зенит». 26-летний футболист не входит в планы наставника «Бенфики» Жорже Жезуша.

В прошлом сезоне Винисиус выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды, где сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее «Бенфика» продала еще одного форварда Луку Вальшмидта.