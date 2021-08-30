Конкурент Яремчука может перебраться в Зенит

Еще один форвард покинет «Бенфику»

  • 30.08.2021 08:42
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Конкурент Яремчука может перебраться в Зенит
© Getty Images/Global Images Ukraine

У украинского форварда «Бенфики» Романа Яремчука поубавится конкуренция в клубе.

Лиссабонский клуб готов продать своего форвард Карлоса Винисиуса в «Зенит». 26-летний футболист не входит в планы наставника «Бенфики» Жорже Жезуша. 

В прошлом сезоне Винисиус выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды, где сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее «Бенфика» продала еще одного форварда Луку Вальшмидта.

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Источник — L'Equipe

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