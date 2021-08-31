Свитолина одержала 70-ю победу в карьере на Больших шлемах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) победно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису. В первом круге спортсменка обыграла Ребекку Марино из Канады (№175 WTA).
Эта победа стала для Свитолиной 70-й на турнирах серии Большого шлема. Всего за свою карьеру Элина одержала 17 побед на US Open, 22 на Ролан Гаррос, 20 на Australian Open и 11 на Уимблдоне.
Отметим, что Свитолиной ни одного раза не удавалось выиграть турнир серии Большого шлема. Лучший результат теннисистки - полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019-м году.
Источник — Sport.ua
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