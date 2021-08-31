Свитолина одержала 70-ю победу в карьере на Больших шлемах

Круглая цифра в карьере украинки

  • 31.08.2021 03:28
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  • 1 комментарий
Свитолина одержала 70-ю победу в карьере на Больших шлемах
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) победно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису. В первом круге спортсменка обыграла Ребекку Марино из Канады (№175 WTA). 

Эта победа стала для Свитолиной 70-й на турнирах серии Большого шлема. Всего за свою карьеру Элина одержала 17 побед на US Open, 22 на Ролан Гаррос, 20 на Australian Open и 11 на Уимблдоне.

Отметим, что Свитолиной ни одного раза не удавалось выиграть турнир серии Большого шлема. Лучший результат теннисистки - полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019-м году.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vcherkasov
    online
    vcherkasov, 31.08.2021 03:34
    0
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