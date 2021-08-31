Лидер ЦСКА станет одноклубником Андрея Ярмоленко

Никола Влашич продолжит карьеру в «Вест Хэме»

  • 31.08.2021 02:17
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Лидер ЦСКА станет одноклубником Андрея Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом» сроком на шесть лет.

В Лондоне полузащитник прошел медобследование и подписал все необходимые бумаги. Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэма» полностью закрыта. ЦСКА получит € 27 млн за полузащитника

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В прошлом сезоне хавбек провел 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

Ранее «Вест Хэм» за 30 млн евро купил защитника «Челси».

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Источник — Чемпионат

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