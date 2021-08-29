Вест Хэм за 30 млн евро купил защитника Челси

Усиление защиты. «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с французским футболистом Куртом Зумой.
За 26-летнего защитник «молотобойцы» заплатили «Челси» 30 миллионов евро.
Зума играл за «Челси» с 2014-го года. На его место лондонцы могут купить защитника «Севильи».
Welcome to West Ham United, @KurtZouma! ✍️ pic.twitter.com/X7eguIRzTi— West Ham United (@WestHam) August 28, 2021
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Источник — Sport.ua
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