ВИЛЛИАН: «К сожалению, в Арсенале все пошло не так»

33-летний бразильский хавбек Виллиан, покинув лондонский «Арсенал», официально стал игроком бразильского клуба «Коринтианс».

После ухода из английского клуба бразилец выступил с заявлением.

«Хочу поблагодарить «Арсенал» за предоставленную мне возможность и за теплый прием, оказанный в клубе.

К сожалению, на поле все пошло не так, как мы все планировали и надеялись, я получил много критики, особенно от некоторых представителей прессы, за то, что я приехал сюда по финансовым причинам… Я надеюсь, своими сегодняшними действиями я показал все этим людям, и теперь они понимают, что это не так. Я надеюсь, что это научит некоторых людей держать свое мнение при себе и не создавать плохую среду, чтобы стать популярными.

Всю свою карьеру я делал все, чтобы как можно лучше играть. Я всегда хочу побеждать, и мне трудно смириться с тем, что я этого не сделаю. К сожалению, в «Арсенале» этого не случилось со мной, и я сожалею об этом», — написал Виллиан в Instagram.