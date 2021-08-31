Ингулец после 4 сентября определится с тунисским форвардом

Футболист уже несколько недель находится на просмотре

  • 31.08.2021 01:12
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Ингулец после 4 сентября определится с тунисским форвардом
© ФК Ингулец

1 сентября «Ингулец» возобновит подготовку к поединку 7 тура чемпионата УПЛ с – «Александрией».

Как сообщает инсайдер, паузу в чемпионате, возникшую в связи с участием национальной сборной Украины в отборочных матчах мирового форума, «Ингулец» заполнит спаррингом с «Зарей», который состоится 4 сентября в Запорожье.

Именно после этого контрольного поединка появится определенность и с нападающим из Туниса, который уже продолжительное время находится на просмотре в «Ингульце». Других потенциальных новичков в тренировочном лагере команды из Петрово нет.

Напомним, что после шести туров чемпионата УПЛ «Ингулец» занимает девятое место, набрав семь очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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