Ингулец после 4 сентября определится с тунисским форвардом

1 сентября «Ингулец» возобновит подготовку к поединку 7 тура чемпионата УПЛ с – «Александрией».

Как сообщает инсайдер, паузу в чемпионате, возникшую в связи с участием национальной сборной Украины в отборочных матчах мирового форума, «Ингулец» заполнит спаррингом с «Зарей», который состоится 4 сентября в Запорожье.

Именно после этого контрольного поединка появится определенность и с нападающим из Туниса, который уже продолжительное время находится на просмотре в «Ингульце». Других потенциальных новичков в тренировочном лагере команды из Петрово нет.

Напомним, что после шести туров чемпионата УПЛ «Ингулец» занимает девятое место, набрав семь очков.