У Ингульца на просмотре новички из Казахстана и Туниса

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, что его клуб планирует кадровое усиление:

«Сейчас у нас на просмотре находятся два футболиста – сборники своих стран. Один из Казахстана, другой из Туниса.

Молодые ребята, думаю, что подпишем их. Фамилий пока называть не буду».

На данный момент «Ингулец» занимает последнее 16-е место в УПЛ, набрав 1 очко после 4 матчей.