У Ингульца на просмотре новички из Казахстана и Туниса

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, что его клуб планирует кадровое усиление:
«Сейчас у нас на просмотре находятся два футболиста – сборники своих стран. Один из Казахстана, другой из Туниса.
Молодые ребята, думаю, что подпишем их. Фамилий пока называть не буду».
На данный момент «Ингулец» занимает последнее 16-е место в УПЛ, набрав 1 очко после 4 матчей.
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Источник — Footboom
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