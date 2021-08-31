ОФИЦИАЛЬНО. Уйдя из Арсенала, Виллиан стал игроком Коринтианса

33-летний бразильский хавбек Виллиан, покинув лондонский «Арсенал», официально стал игроком бразильского клуба «Коринтианс».

Контракт хавбека с бразильским клубом подписан на 2 года, до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Виллиан сыграл за «Арсенал» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

Виллиан является воспитанником «Коринтианса». За бразильский клуб он выступал с 2005 по 2007 год. Кроме того, бразилец защищал цвета команд: «Шахтер» Донецк, «Анжи» Махачкала и «Челси» Лондон.