ОФИЦИАЛЬНО. Уйдя из Арсенала, Виллиан стал игроком Коринтианса

Контракт хавбека с бразильским клубом подписан на 2 года, до лета 2023 года

  • 31.08.2021 00:58
  • 181 просмотр
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Уйдя из Арсенала, Виллиан стал игроком Коринтианса
© ФК Коринтианс. Виллиан

33-летний бразильский хавбек Виллиан, покинув лондонский «Арсенал», официально стал игроком бразильского клуба «Коринтианс».

Контракт хавбека с бразильским клубом подписан на 2 года, до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Виллиан сыграл за «Арсенал» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

Виллиан является воспитанником «Коринтианса». За бразильский клуб он выступал с 2005 по 2007 год. Кроме того, бразилец защищал цвета команд: «Шахтер» Донецк, «Анжи» Махачкала и «Челси» Лондон.

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Источник — ФК Коринтианс

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 31.08.2021 01:11
    0
    Пора уже и домой,наигрался в Европе и уже своё отиграл,карьера можно сказать завершина!!!
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