В Аталанте опровергли слухи об интересе Милана к Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори опроверг информацию об интересе «Милана» к Алексею Миранчуку.

Ранее сообщалось, что российский хавбек может стать игроком «Милана». Сартори отметил: «Это неверная информация. Мы не получали предложений по Миранчуку».

В текущем сезоне хавбека провел 2 матча за бергамасков. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Портал Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в 15 млн евро.