В Аталанте опровергли слухи об интересе Милана к Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори не подтвердил информацию

  • 31.08.2021 00:05
  • 138 просмотров
  • 1 комментарий
В Аталанте опровергли слухи об интересе Милана к Миранчуку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори опроверг информацию об интересе «Милана» к Алексею Миранчуку.

Ранее сообщалось, что российский хавбек может стать игроком «Милана». Сартори отметил: «Это неверная информация. Мы не получали предложений по Миранчуку».

В текущем сезоне хавбека провел 2 матча за бергамасков.  Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Портал Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в 15 млн евро.

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Источник — Eurostavka

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 31.08.2021 00:14
    +1
    Этот Джанлука Ди Марцио Супрягу каждый день куда-то продает, теперь за Миранчука взялся
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