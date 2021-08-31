В Аталанте опровергли слухи об интересе Милана к Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори опроверг информацию об интересе «Милана» к Алексею Миранчуку.
Ранее сообщалось, что российский хавбек может стать игроком «Милана». Сартори отметил: «Это неверная информация. Мы не получали предложений по Миранчуку».
В текущем сезоне хавбека провел 2 матча за бергамасков. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Портал Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в 15 млн евро.
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Источник — Eurostavka
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