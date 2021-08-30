Милан может подписать российского хавбека Аталанты

«Милан» сейчас находится в поисках усиления на позицию атакующего полузащитника. Приоритетом для «россонери» является Ромен Февр из «Бреста».

Также в шорт-листе «Милана» - партнер Руслана Малиновского по «Аталанте», россиянин Алексей Миранчук. При этом, по мнению инсайдера Джанлуки Ди Марцио, договориться с «Аталантой» «Милану» будет непросто.

В прошлом сезоне на счету Миранчука 9 голов и 3 ассиста в 35 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее «Милан» арендовал полузащитника «Челси» Тьемуэ Бакайоко.