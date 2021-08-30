Василий КОБИН: «Капитаном на матч с Шахтером Селезнева назначил я»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин признался, что назначить Евгения Селезнева капитаном команды на матч УПЛ против «Шахтера» (ничья 1:1) было его решением:

«Согласно договоренностей, в этом вопросе я имею право вето. Вот и воспользовался им, назначив на матч с «Шахтером» капитаном Селезнева.

Был уверен, что это послужит для Жени отличным стимулом и поможет в поединке со своей бывшей командой, продемонстрировать качественный футбол. Я не прогадал, хорошо себя проявил не только Селезнев, но и его одноклубники».