Василий КОБИН: «Капитаном на матч с Шахтером Селезнева назначил я»

Наставник «Миная» объяснил свое решение

  • 30.08.2021 23:59
  • 732 просмотра
  • 3 комментария
Василий КОБИН: «Капитаном на матч с Шахтером Селезнева назначил я»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин признался, что назначить Евгения Селезнева капитаном команды на матч УПЛ против «Шахтера» (ничья 1:1) было его решением:

«Согласно договоренностей, в этом вопросе я имею право вето. Вот и воспользовался им, назначив на матч с «Шахтером» капитаном Селезнева.

Был уверен, что это послужит для Жени отличным стимулом и поможет в поединке со своей бывшей командой, продемонстрировать качественный футбол. Я не прогадал, хорошо себя проявил не только Селезнев, но и его одноклубники».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 31.08.2021 01:19
    0
    Пофиг на все на Вася оказался мужиком, когда сказал, шо буде бiй проти кротiв. Пацан сказал, пацан сделал. Ща еще Днепруша готовиться с Игорем жарить кротов 11 сентября
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    zzg77
    online
    zzg77, 31.08.2021 00:21
    0
    Вася, ты молодец! Ещё два раза победишь Шахтёр и тебя поставят главным тренером, вместо Де Зебри.
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    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 31.08.2021 00:11
    +3
    Василь не в курсі, що означає право вето.
    Можливо, він читає новини на нашому форумі, тому це роз'яснення буде до речі.
    Право вето - це право відхилити якусь ініціативу, якесь призначення.
    Ось, наприклад, колектив призначив Селезньова, а у тренера - право вето, та тренер відхиляє цю кандидатуру - це вірний приклад.
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