Василий КОБИН: «Капитаном на матч с Шахтером Селезнева назначил я»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин признался, что назначить Евгения Селезнева капитаном команды на матч УПЛ против «Шахтера» (ничья 1:1) было его решением:
«Согласно договоренностей, в этом вопросе я имею право вето. Вот и воспользовался им, назначив на матч с «Шахтером» капитаном Селезнева.
Был уверен, что это послужит для Жени отличным стимулом и поможет в поединке со своей бывшей командой, продемонстрировать качественный футбол. Я не прогадал, хорошо себя проявил не только Селезнев, но и его одноклубники».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Можливо, він читає новини на нашому форумі, тому це роз'яснення буде до речі.
Право вето - це право відхилити якусь ініціативу, якесь призначення.
Ось, наприклад, колектив призначив Селезньова, а у тренера - право вето, та тренер відхиляє цю кандидатуру - це вірний приклад.
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