Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главным будет матч с Казахстаном»

Известный телеэксперт Виктор Леоненко поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 против Казахстана и Франции (1 и 4 сентября соответственно):

«Самым главным будет матч именно с Казахстаном, а не с французами, потому что французов, если обыграем - герои, проиграем - мы проиграли, как у нас любят говорить, чемпионам мира, хотя они чемпионами мира стали сто лет назад».