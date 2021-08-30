Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главным будет матч с Казахстаном»

Телеэксперт – о матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

  • 30.08.2021 23:27
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главным будет матч с Казахстаном»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Известный телеэксперт Виктор Леоненко поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 против Казахстана и Франции (1 и 4 сентября соответственно):

«Самым главным будет матч именно с Казахстаном, а не с французами, потому что французов, если обыграем - герои, проиграем - мы проиграли, как у нас любят говорить, чемпионам мира, хотя они чемпионами мира стали сто лет назад».

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Источник — Великий футбол

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