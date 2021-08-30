Поль ПОГБА: «Этот МЮ – самый сильный, в котором я играл»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на трофеи

  • 30.08.2021 23:06
  • 617 просмотров
  • 2 комментария
Поль ПОГБА: «Этот МЮ – самый сильный, в котором я играл»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что в новом сезоне команда должна бороться за трофеи:

«У «Манчестер Юнайтед» всегда была сильная команда, но нынешняя — самая сильная, в которой я играл. В нашем ДНК заложено стремление выигрывать трофеи.

Мы достаточно сильны, чтобы стать чемпионами. Мы понимаем, насколько это сложно, но сделаем всё возможное, чтобы поднять трофей над головой в этом сезоне».

Ранее Криштиану Роналду прошел медобследование в «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — TV2

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 23:13
    +1
    Вот и хорошо.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
    ~ Viacheslav ~, 30.08.2021 23:11
    -2
    Но гол по правилам забить не может
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности