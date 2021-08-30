Поль ПОГБА: «Этот МЮ – самый сильный, в котором я играл»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что в новом сезоне команда должна бороться за трофеи:
«У «Манчестер Юнайтед» всегда была сильная команда, но нынешняя — самая сильная, в которой я играл. В нашем ДНК заложено стремление выигрывать трофеи.
Мы достаточно сильны, чтобы стать чемпионами. Мы понимаем, насколько это сложно, но сделаем всё возможное, чтобы поднять трофей над головой в этом сезоне».
Ранее Криштиану Роналду прошел медобследование в «Манчестер Юнайтед».
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Источник — TV2
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