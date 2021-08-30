ОФИЦИАЛЬНО. Рома расторгла контракт с Пасторе

«Рома» официально сообщила о том, что клуб расторг контракт с Хавьером Пасторе. 32-летний аргентинский полузащитник получил статус свободного агента.

По информации СМИ, контракт Пасторе был рассчитан до лета 2023 года. За расторжение соглашения хавбек получил 4,5 миллиона евро – ровно столько, сколько составляла его зарплата за один сезон.

Пасторе выступал за «Рому» с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие всего в 5 матчах во всех турнирах и провел на поле суммарно всего 77 минут.

Вчера «Рома» во втором туре Серии А на выезде разгромила «Салернитану» – 4:0.