ОФИЦИАЛЬНО. Рома расторгла контракт с Пасторе

Хавбек стал свободным агентом

  • 30.08.2021 22:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома расторгла контракт с Пасторе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Пасторе

«Рома» официально сообщила о том, что клуб расторг контракт с Хавьером Пасторе. 32-летний аргентинский полузащитник получил статус свободного агента.

По информации СМИ, контракт Пасторе был рассчитан до лета 2023 года. За расторжение соглашения хавбек получил 4,5 миллиона евро – ровно столько, сколько составляла его зарплата за один сезон.

Пасторе выступал за «Рому» с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие всего в 5 матчах во всех турнирах и провел на поле суммарно всего 77 минут.

Вчера «Рома» во втором туре Серии А на выезде разгромила «Салернитану» – 4:0.

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Источник — ФК Рома

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