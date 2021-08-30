Игрок Манчестер Сити: «У нас лучший состав в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оценил соперников своей команды по борьбе за чемпионство в АПЛ:
«В Премьер-лиге есть невероятные команды. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль». Они продолжают расти, так что нынешний сезон будет таким же непростым, как и предыдущий.
Мы вновь постараемся выложиться на 100%. Думаю, у нас лучший состав в мире, мы счастливы».
Ранее «Манчестер Сити» продлил контракт с Рубеном Диашем.
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Источник — Manchester Evening News
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