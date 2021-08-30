Игрок Манчестер Сити: «У нас лучший состав в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оценил соперников своей команды по борьбе за чемпионство в АПЛ:

«В Премьер-лиге есть невероятные команды. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль». Они продолжают расти, так что нынешний сезон будет таким же непростым, как и предыдущий.

Мы вновь постараемся выложиться на 100%. Думаю, у нас лучший состав в мире, мы счастливы».

Ранее «Манчестер Сити» продлил контракт с Рубеном Диашем.