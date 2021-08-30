ОФИЦИАЛЬНО: Рубен Диаш продлил контракт с Манчестер Сити

24-летний португальский центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш продлил контракт с английским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Диаш перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в сентябре 2020 года за €68 миллионов. Всего Рубен провел за «горожан» 54 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
В составе «Манчестер Сити» Диаш стал чемпионом Англии, выиграл Кубок английской лиги и дошел до финала Лиги чемпионов.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €75 миллионов.
Источник — ФК Манчестер Сити
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.