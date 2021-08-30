ОФИЦИАЛЬНО: Рубен Диаш продлил контракт с Манчестер Сити

Новое соглашение с португальским защитником рассчитано до 2027 года

  • 30.08.2021 13:01
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ОФИЦИАЛЬНО: Рубен Диаш продлил контракт с Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний португальский центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш продлил контракт с английским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Диаш перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в сентябре 2020 года за €68 миллионов. Всего Рубен провел за «горожан» 54 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В составе «Манчестер Сити» Диаш стал чемпионом Англии, выиграл Кубок английской лиги и дошел до финала Лиги чемпионов.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €75 миллионов.

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Источник — ФК Манчестер Сити

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