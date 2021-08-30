ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала звезду чемпионата Нидерландов

«Аталанта» официально сообщила о подписании опорного полузащитника «АЗ Алкмаар» Тейна Копмейнерса. Контракт с 23-летним голландцем рассчитан на 5 лет.

По информации СМИ, сумма трансфера составила примерно 15 миллионов евро. Копмейнерс является воспитанником «АЗ Алкмаар». В прошлом сезоне на его счету 17 голов и 7 ассистов в 40 матчах за АЗ во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком.