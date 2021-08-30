ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала звезду чемпионата Нидерландов

Тейн Копмейнерс покинул «АЗ Алкмаар»

  • 30.08.2021 21:46
  • 2053 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала звезду чемпионата Нидерландов
© ФК Аталанта

«Аталанта» официально сообщила о подписании опорного полузащитника «АЗ Алкмаар» Тейна Копмейнерса. Контракт с 23-летним голландцем рассчитан на 5 лет.

По информации СМИ, сумма трансфера составила примерно 15 миллионов евро. Копмейнерс является воспитанником «АЗ Алкмаар». В прошлом сезоне на его счету 17 голов и 7 ассистов в 40 матчах за АЗ во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 30.08.2021 22:00
    -1
    Кто как к лч готовится
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 30.08.2021 21:59
    -1
    *Словакии
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 30.08.2021 21:59
    -1
    А Динамо зірку чемпионата Словении, Александрии и полтавской Ворсклы.
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 30.08.2021 21:50
    -2
    Значит,Миранчука в Милан отдадут
    Ссылка
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