ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала звезду чемпионата Нидерландов

«Аталанта» официально сообщила о подписании опорного полузащитника «АЗ Алкмаар» Тейна Копмейнерса. Контракт с 23-летним голландцем рассчитан на 5 лет.
По информации СМИ, сумма трансфера составила примерно 15 миллионов евро. Копмейнерс является воспитанником «АЗ Алкмаар». В прошлом сезоне на его счету 17 голов и 7 ассистов в 40 матчах за АЗ во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком.
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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