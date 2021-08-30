34-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.
Уроженец Бразилии, натурализованный для сборной Украины, показал, как играет в футбол со своим шестилетним сыном.
Мораес не сумел забить пенальти, в вот Иссак Лука Мародин точно отправил мяч в ворота.
ВИДЕО. Жуниор Мораес не забил пенальти своему 6-летнему сыну
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Источник — Sport.ua
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