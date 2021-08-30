ВИДЕО. Жуниор Мораес не забил пенальти своему 6-летнему сыну

Форвард «Шахтера» продолжает восстановление после травмы колена

  • 30.08.2021 20:48
  • 2179 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Жуниор Мораес не забил пенальти своему 6-летнему сыну
© Instagram

34-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Уроженец Бразилии, натурализованный для сборной Украины, показал, как играет в футбол со своим шестилетним сыном.

Мораес не сумел забить пенальти, в вот Иссак Лука Мародин точно отправил мяч в ворота.

ВИДЕО. Жуниор Мораес не забил пенальти своему 6-летнему сыну

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 30.08.2021 22:16
    0
    Будущее Шахтёра!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 30.08.2021 22:01
    0
    Он уже выздоровел? К тренировкам скоро преступит?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 30.08.2021 21:44
    -3
    кроты пенки бить не умеют, давно пора это уже знать нужно было
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 21:42
    -2
    Легенда.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 30.08.2021 21:42
    -3
    Ссылка
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