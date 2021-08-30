Франков подтвердил. Динамо во вторник объявит о подписании Витиньо

Киевское «Динамо» уладило все нюансы по трансферу 22-летнего атакующего полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо. Об этом сообщил известный журналист Артем Франков.
«С Витиньо всё в порядке. Ждём. Сегодня уже поздно», – написал Франков в телеграме.
Ранее еще один журналист, близкий к «Динамо», сообщал, что об этом трансфере объявят во вторник.
Отметим, что ранее «Бордо» согласовал покупку Витиньо за 10 миллионов евро, но был вынужден отказаться от сделки из-за проблем с финансовым фейр-плей.
Источник — Telegram
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