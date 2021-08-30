Франков подтвердил. Динамо во вторник объявит о подписании Витиньо

Киевляне усиливаются перед Лигой чемпионов

  • 30.08.2021 20:10
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  • 4 комментария
Франков подтвердил. Динамо во вторник объявит о подписании Витиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» уладило все нюансы по трансферу 22-летнего атакующего полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо. Об этом сообщил известный журналист Артем Франков.
 
«С Витиньо всё в порядке. Ждём. Сегодня уже поздно», – написал Франков в телеграме.
 
Ранее еще один журналист, близкий к «Динамо», сообщал, что об этом трансфере объявят во вторник.
 
Отметим, что ранее «Бордо» согласовал покупку Витиньо за 10 миллионов евро, но был вынужден отказаться от сделки из-за проблем с финансовым фейр-плей.

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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 30.08.2021 20:32
    +6
    New Zealander, 30.08.2021 20:26
    Витиньйо - очередной типа Чече?
    Должен быть хоть один афро в команде ,таковы реалии ЛЧ. Но отсосуолло переживать нечего их УЕФА не обвинит в расизме. 10 человек стартового состава как только их забоя или с акции BLM.
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    Энди Мир
    Энди Мир, 30.08.2021 20:29
    +1
    Франков иди мкг подтверждай. Подтверджун х..рОв.
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    New Zealander
    New Zealander, 30.08.2021 20:26
    -10
    Витиньйо - очередной типа Чече?
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    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 20:22
    +7
    Ждем с нетерпением
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