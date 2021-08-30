СЕЛЕЗНЕВ: «Я на страну работал всю жизнь, а на меня такое говорить?»

Форвард возмущен реакцией общественности

  • 30.08.2021 18:11
  • 3649 просмотров
  • 36 комментариев
СЕЛЕЗНЕВ: «Я на страну работал всю жизнь, а на меня такое говорить?»
© facebook.com/minajfootballclub

Форвард «Миная» Евгений Селезнев оценил скандал с его игровой формой. В матче против «Шахтера» на его футболке не было эмблемы УАФ с картой Украины.

«Ребята, поймите меня правильно. Я не администратор, не слежу за футболками. Какую дали - такая и была. Я не знаю, что там с регламентом. Когда кипиш поднялся, то мне в клубе сказали, что забыли набить. Как детский сад какой-то. Раздули вот это все».

«Я на страну работал всю жизнь, налоги платил и имя стране делал. И на меня такое говорить. Есть люди, которые должны следить за этим, и я явно не я», - сказал Селезнев.

«Минай» признал свою вину в том, что на футболке не было эмблемы.

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Источник — Великий футбол

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 30.08.2021 19:16
    0
    MasterSith_2013, 30.08.2021 19:07
    Чого ви вчепились Селезньова в принципі він все говорить правільно це не він має слідкувати за тим чи є всі емблеми на футболці його діло вийти і грати. Ну те що він багато говорить на полі це одне а те що в решті матчів він грав з емблемою це друге і недавно можли хтось небачив у одного з футболістів Маріуполя в матчі з Дніпром теж небуло емблеми і ніхто нічого нежалівся.
    ну так "співпало" значить, що з 11 гравців - патріотичної емблеми не виявилося саме у скрєпного кормільця... А винен звісно ж менеджер З тієї самої опери, як Бєсєдіну якийсь лівий лікар витягнув якусь пігулку з штанів чисто випадково, а там виявляється допінг і т.д....
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 30.08.2021 19:13
    0
    Володимир Ляшенко, 30.08.2021 18:48
    А ось тут він якраз правий. Відразу на пам'ять приходить переможний сезон Дніпра у Лізі Європи 2015 року. Роль Євгена там була однією з ключових, поряд з Русланом Ротанем.
    С офсайда гол забил))) Классная роль)))
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 30.08.2021 19:13
    +1
    уточни, на яку країну... от кормілєц, я думав він дітей своїх накормити хоче, а він країну....
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    BUCH
    online
    BUCH, 30.08.2021 19:10
    0
    cucumber, 30.08.2021 18:49
    Жека, все нормальные болельщики в Украине поддерживают тебя! Слава Украине! Героям Слава!
    Да не надо не надо!!!
    Эту мразь - может поддержывать за... , только данецкие!!!
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    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 30.08.2021 19:09
    0
    Хью Джекман, 30.08.2021 19:06
    Не свисти. Средняя зарплата в России 420 долларов. Западный украинец он же дурак по-твоему ехать на 400 баксов за 1000 км, когда под боком Польша и 1500 евро
    Да разных и диотов везде хватает... а я и в польшу не поехал бы... Чехия другое дело...
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 30.08.2021 19:09
    0
    Face Control, 30.08.2021 18:54
    Футболист, у которого до сих пор нет Оскара.
    Фэся - ты же сама желала ему удачи , как недолегенде???
    Ась?
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    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 30.08.2021 19:07
    +2
    Чого ви вчепились Селезньова в принципі він все говорить правільно це не він має слідкувати за тим чи є всі емблеми на футболці його діло вийти і грати. Ну те що він багато говорить на полі це одне а те що в решті матчів він грав з емблемою це друге і недавно можли хтось небачив у одного з футболістів Маріуполя в матчі з Дніпром теж небуло емблеми і ніхто нічого нежалівся.
    Ссылка
    Хью Джекман
    online
    Хью Джекман, 30.08.2021 19:06
    0
    Vladimir-Kharkiv, 30.08.2021 19:01
    Я тебе еще раз повторяю!!! Пол западной Украины по москвам копейку зарабатывают!!! Или вам жрать нечего без кацапа???!!!
    Не свисти. Средняя зарплата в России 420 долларов. Западный украинец он же дурак по-твоему ехать на 400 баксов за 1000 км, когда под боком Польша и 1500 евро
    Ссылка
    united)
    online
    united), 30.08.2021 19:06
    +3
    Павел СН, 30.08.2021 18:58
    виходить,зг!дно тво!х сл!в, корм!льцу жрать было нечего,что подался под рашистським прапором "грати в ногомяч?бред не пиши
    Павло!!!
    Ведь на ЭТОМ сайте сообщали, как Селезнёв расторгнул контракт с Кубанью и сожалел о том переходе.И провёл то он всего 9 игр за Кубань.
    Зинченко ещё раньше (во время Дебальцево) перешёл в Уфу и отыграл 32 матча в их составе!
    Поговорим об этом?
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 30.08.2021 19:01
    -2
    Павел СН, 30.08.2021 18:58
    виходить,зг!дно тво!х сл!в, корм!льцу жрать было нечего,что подался под рашистським прапором "грати в ногомяч?бред не пиши
    Я тебе еще раз повторяю!!! Пол западной Украины по москвам копейку зарабатывают!!! Или вам жрать нечего без кацапа???!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 30.08.2021 18:59
    -1
    Face Control, 30.08.2021 18:54
    Футболист, у которого до сих пор нет Оскара.
    Оо, раньше кормилец - царь и селя, сейчас уже актёр. Переобуваешься знатно Может и Катька теперь не лучшая арбитрыня, вчера неплохо отсудила
    Ссылка
    Павел СН
    Павел СН, 30.08.2021 18:58
    -1
    Vladimir-Kharkiv, 30.08.2021 18:53
    значит тебе можно в москве хозяину ноги целовать я так и понял а я лучше с голоду сдохну чем на кацапа работать!!!! к таким го***едам как ты слов других нет....
    виходить,зг!дно тво!х сл!в, корм!льцу жрать было нечего,что подался под рашистським прапором "грати в ногомяч?бред не пиши
    Ссылка
    united)
    online
    united), 30.08.2021 18:56
    +2
    Павел СН, 30.08.2021 18:48
    т!,хто"шараться" оф. свою державу не представляють, а цей "кормилец" плював на все та по!хав виступати п!д рашистським прапором! Так,що "в!дчуй р!зницю",як то кажуть, "шановний"!!!
    Ну так сопоставь, сколько играл Зинченко в Уфе, а Селезнёв в Краснодаре. Или абы шо?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 18:54
    -3
    Футболист, у которого до сих пор нет Оскара.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 30.08.2021 18:53
    0
    Павел СН, 30.08.2021 18:48
    т!,хто"шараться" оф. свою державу не представляють, а цей "кормилец" плював на все та по!хав виступати п!д рашистським прапором! Так,що "в!дчуй р!зницю",як то кажуть, "шановний"!!!
    значит тебе можно в москве хозяину ноги целовать я так и понял а я лучше с голоду сдохну чем на кацапа работать!!!! к таким го***едам как ты слов других нет....
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
    Дмитрий Иванов, 30.08.2021 18:51
    +2
    А где коронное " Давай выйдем"?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 30.08.2021 18:50
    -1
    Павел СН, 30.08.2021 18:48
    т!,хто"шараться" оф. свою державу не представляють, а цей "кормилец" плював на все та по!хав виступати п!д рашистським прапором! Так,що "в!дчуй р!зницю",як то кажуть, "шановний"!!!
    а ОПЗЖ и Динамо Киев? А?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 30.08.2021 18:49
    +2
    Жека, все нормальные болельщики в Украине поддерживают тебя! Слава Украине! Героям Слава!
    Ссылка
    Павел СН
    Павел СН, 30.08.2021 18:48
    -3
    Vladimir-Kharkiv, 30.08.2021 18:42
    Сколько вас тама таких по москвам шарится на зароб1тках !!!! так то же вы,да???
    т!,хто"шараться" оф. свою державу не представляють, а цей "кормилец" плював на все та по!хав виступати п!д рашистським прапором! Так,що "в!дчуй р!зницю",як то кажуть, "шановний"!!!
    Ссылка
    united)
    online
    united), 30.08.2021 18:48
    +1
    Павел СН, 30.08.2021 18:37
    особливо,коли в рашку по!хав,тод! за Укра!ну думав
    И? Пол года числился в Кубани. И потом это признал своей ошибкой.
    Может начнём с Зинченко в Уфе? Кубань ведь нам типа родней.)
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