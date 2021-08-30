СЕЛЕЗНЕВ: «Я на страну работал всю жизнь, а на меня такое говорить?»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев оценил скандал с его игровой формой. В матче против «Шахтера» на его футболке не было эмблемы УАФ с картой Украины.

«Ребята, поймите меня правильно. Я не администратор, не слежу за футболками. Какую дали - такая и была. Я не знаю, что там с регламентом. Когда кипиш поднялся, то мне в клубе сказали, что забыли набить. Как детский сад какой-то. Раздули вот это все».

«Я на страну работал всю жизнь, налоги платил и имя стране делал. И на меня такое говорить. Есть люди, которые должны следить за этим, и я явно не я», - сказал Селезнев.

«Минай» признал свою вину в том, что на футболке не было эмблемы.