Определен лучший игрок шестого тура УПЛ

Михаил Сергийчук записал в свой актив гол+пас в матче против «Десны»

  • 30.08.2021 17:00
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Определен лучший игрок шестого тура УПЛ
© УПЛ. Михаил Сергийчук

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура УПЛ.
 
По итогам голосования победу одержал нападающий «Вереса» Михаил Сергийчук, заработавший два очка по системе «гол+пас» в матче против «Десны». Сергийчук опередил полузащитника «Динамо» Виктора Цыганкова и форварда «Зари» Овусу Фримпонга.
 
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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Источник — УПЛ

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