Определен лучший игрок шестого тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура УПЛ.



По итогам голосования победу одержал нападающий «Вереса» Михаил Сергийчук, заработавший два очка по системе «гол+пас» в матче против «Десны». Сергийчук опередил полузащитника «Динамо» Виктора Цыганкова и форварда «Зари» Овусу Фримпонга.



В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.