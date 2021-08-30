Назван лучший тренер 6-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Юрия Вирта лучшим тренером 6-го тура УПЛ.
Наставник «Вереса» получил средний балл 4,6 из 5 возможных.
Напомним, команда Вирта одержала разгромную победу над черниговской «Десной» (4:0).
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Источник — УПЛ
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