Игроки Динамо получили почти неделю отдыха после победы над Колосом

Динамовцы, которых не вызвали в сборные, будут отдыхать до четверга

  • 30.08.2021 16:40
  • 662 просмотра
  • 3 комментария
Игроки Динамо получили почти неделю отдыха после победы над Колосом
© ФК Динамо Киев

Игроки киевского «Динамо», которые не будут принимать участие в играх за национальные сборные, будут отдыхать до четверга. Такое решение принял тренерский штаб команды после разгромной победы над «Колосом» (7:0).
 
2 сентября столичная команда соберется на базе в Конча-Заспе во второй половине дня и начнет новый подготовительный цикл.
 
Отметим, что сразу 10 представителей «Динамо» отправились в сборную Украины, по своим национальным командам разъехались и другие игроки (Жерсон Родригеш, Томаш Кендзера, Эрик Рамирес).
 
Следующий официальный матч «Динамо»  сыграет в 7-м туре УПЛ, на выезде против харьковского «Металлиста-1925». Базовая дата седьмого тура – 11 сентября.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 30.08.2021 17:19
    0
    zhyr, 30.08.2021 17:13
    Думаєш до тебе прийдуть?
    Во -первых я живу в Донецке.
    Во -вторых я не по этим делам.
    В третьих, раз ты отозвался как постоянный посетитель бара Голубая Лагуна, то тебе и карты в руки
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 30.08.2021 17:13
    -1
    -smart--Forever, 30.08.2021 17:01
    Небось пойдут по дешёвым шалавам нажравшись на радостях до поросячьего визга
    Думаєш до тебе прийдуть?
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 30.08.2021 17:01
    -1
    Небось пойдут по дешёвым шалавам нажравшись на радостях до поросячьего визга
    Ссылка
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