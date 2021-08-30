Игроки Динамо получили почти неделю отдыха после победы над Колосом

Игроки киевского «Динамо», которые не будут принимать участие в играх за национальные сборные, будут отдыхать до четверга. Такое решение принял тренерский штаб команды после разгромной победы над «Колосом» (7:0).
2 сентября столичная команда соберется на базе в Конча-Заспе во второй половине дня и начнет новый подготовительный цикл.
Отметим, что сразу 10 представителей «Динамо» отправились в сборную Украины, по своим национальным командам разъехались и другие игроки (Жерсон Родригеш, Томаш Кендзера, Эрик Рамирес).
Следующий официальный матч «Динамо» сыграет в 7-м туре УПЛ, на выезде против харьковского «Металлиста-1925». Базовая дата седьмого тура – 11 сентября.
Источник — ФК Динамо Киев
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