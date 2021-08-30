Скрипник оценил группу Зари в Лиге конференций: «Есть явный лидер»

Украинской команде попалась непростая группа

  • 30.08.2021 16:28
  • 1870 просмотров
  • 1 комментарий
Скрипник оценил группу Зари в Лиге конференций: «Есть явный лидер»
© zarya-lugansk.com

«Заря» в группе Лиге конференций сыграет против «Ромы», ЦСКА София и норвежского «Буде-Глимт». Ситуацию оценил наставник Виктор Скрипник.

«Если смотреть по именам, то сразу видно явного лидера, который не нуждается в лишнем представлении. Пока что всё ровно, а там будем стараться, играть. Как всегда, смотрим на себя и оцениваем здраво свои силы. Будем выходить и играть на победу, ведь прошлый сезон, когда мы играли с «Лестером», «Брагой» и «АЕКом», показал, что с теми командами, которые не уступают по силам, тоже можно и нужно играть».

«Нас ждёт длительный перелёт в Норвегию, а также, насколько нам известно, там играют на искусственном поле, к этому нужно готовиться. Мы работаем от игры к игре. Сейчас у нас отдых, позже выездная игра, а потом уже все перелёты. Мы очень рады, что находимся в еврокубках, будем стараться радовать наших болельщиков».

«Сколько бы фанов не было на стадионе, мы всем всегда рады», - сказал Скрипник.

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Источник — ФК Заря

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 30.08.2021 17:36
    0
    ...тільки яйця дома не забудьте
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