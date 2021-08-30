Известна бригада арбитров, которая обслужит матч Казахстан – Украина

Встречу рассудят литовцы

  • 30.08.2021 15:37
  • 780 просмотров
  • 1 комментарий
Известна бригада арбитров, которая обслужит матч Казахстан – Украина
© УЕФА. Донатас Румшас

На матче отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан - Украина будет работать судейская бригада из Литвы во главе с 33-летним Донатасом Румшасом.
 
На линиях ему будут помогать Александр Радиус и Довидас Сужиделис. Четвертый арбитр - Робертас Шмитас. Арбитр системы VAR - Кевин Блум (Нидерланды), ассистент арбитра системы VAR - Клей Руперте (Нидерланды).
 
Матч состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Начало в 17:00 по Киеву.

ВИДЕО. Как сборная Украины готовится к поединку с Казахстаном

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 30.08.2021 15:46
    0
    Ох ви й "оперативно" висвітлюєте інформацію... Переважній більшості інших сайтів, ще зранку "стало відомо" хто обслуговуватиме матч Казахстан-Україна...
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