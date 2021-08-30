Известна бригада арбитров, которая обслужит матч Казахстан – Украина

На матче отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан - Украина будет работать судейская бригада из Литвы во главе с 33-летним Донатасом Румшасом.
На линиях ему будут помогать Александр Радиус и Довидас Сужиделис. Четвертый арбитр - Робертас Шмитас. Арбитр системы VAR - Кевин Блум (Нидерланды), ассистент арбитра системы VAR - Клей Руперте (Нидерланды).
Матч состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Начало в 17:00 по Киеву.
ВИДЕО. Как сборная Украины готовится к поединку с Казахстаном
Источник — Украинская ассоциация футбола
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