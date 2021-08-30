ВИДЕО. Как сборная Украины готовится к поединку с Казахстаном

Украинская команда тренируется под руководством Александра Петракова

  • 30.08.2021 14:06
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ВИДЕО. Как сборная Украины готовится к поединку с Казахстаном
© УАФ

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к поединку отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Вечером в воскресенье, 29 августа, команда провела тренировку под руководством и.о. главного тренера Александра Петракова. А уже утром в понедельник «сине-желтые» вылетели в Казахстан.

Матч Казахстан — Украина состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» в среду, 1 сентября, в 17:00 по киевскому времени.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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