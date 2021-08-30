ФОТО. Сборная Украины отправилась в Казахстан

Украинской национальной команде предстоит поединок отбора на ЧМ-2022

  • 30.08.2021 10:29
  • 3762 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Казахстан
© УАФ

Сборная Украины по футболу вылетела в Казахстан, где проведет четвертый поединок отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Казахстана.

Матч Казахстан — Украина состоится в среду, 1 сентября, в 17:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Igor-fanDK
    online
    Igor-fanDK, 30.08.2021 11:06
    +1
    Болеем за наших сборников! Ждём победы над казахами!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    Александр Пышненко, 30.08.2021 11:00
    +3
    Только победа!
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    Maks23
    online
    Maks23, 30.08.2021 10:46
    +5
    Удачи! Ждём только победу!
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