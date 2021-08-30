ФОТО. Сборная Украины отправилась в Казахстан

Сборная Украины по футболу вылетела в Казахстан, где проведет четвертый поединок отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Казахстана.
Матч Казахстан — Украина состоится в среду, 1 сентября, в 17:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена».
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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