ФОТО. Сборная Украины отправилась в Казахстан

Сборная Украины по футболу вылетела в Казахстан, где проведет четвертый поединок отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Казахстана.

Матч Казахстан — Украина состоится в среду, 1 сентября, в 17:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена».