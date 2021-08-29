Известен состав сборной Украины на первый сбор под руководством Петракова

Команда сможет провести первую общую тренировку только в Казахстане

  • 29.08.2021 19:32
  • 5059 просмотров
  • 7 комментариев
Известен состав сборной Украины на первый сбор под руководством Петракова
© УАФ. Виталий Буяльский

В воскресенье игроки сборной Украины начали съезжаться в расположение главной команды.
 
На начало заезда прибыли 11 игроков: десять динамовцев (Денис Бойко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский) и Артем Довбик из «Днепра-1». К сожалению, последний не сможет помочь партнерам из-за травмы и уже покинул расположение сборной.
 
На сегодняшней вечерней тренировке к команде присоединятся легионеры из Англии - Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, а вот Евгений Макаренко из венгерского «Фехервар» прибудет в расположение сине-желтых уже после вечернего занятия.
 
Завтра рано утром прибудут в отель «Опера» шесть игроков донецкого «Шахтера», сегодня в составе своего клуба они участвовали в выездном матче национального чемпионата в Ужгороде (Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Даниил Сикан), а также голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык, который также сегодня задействован в матче своего клуба в украинской Премьер-лиге.
 
Завтра в 10.00 сборная Украины чартерным рейсом вылетит в Нур-Султан. Уже в столице Казахстана состав команды примет окончательный вид. После игр в своих клубах регулярными рейсами прибудут к месту проведения первого сентябрьского матча сине-желтых еще шесть украинцев, выступающих в европейских лигах - Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба. Все вышеупомянутые исполнители прилетят в Нур-Султан 30 августа вечером.
 
Таким образом, ожидается, что в полном составе команда сможет впервые потренироваться только во время официального предматчевой занятия на «Астана Арене» 31 августа.
 
В первой тренировке, которая состоится сегодня на поле НТК имени Банникова, примет участие почти половина вызванных игроков. Занятие будет носить восстановительный характер.
 
Состав сборной Украины на сентябрьский сбор
 
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла», Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).
 
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия ), Тарас Качараба («Славия» Чехия).
 
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - «Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар» Венгрия).
 
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 29.08.2021 20:05
    0
    Tasha19, 29.08.2021 19:55
    А де інших взяти? Тільки гравців Колоса, Ворскли чи Зорі не пропонуйте, бачили ми як вони в Єврокубках награли, яка їм збірна
    Так я це і маю на увазі, щось теж не бачу пів складу Зорі, Десни і тд. Об'єктивно найсильніших і так викликали (з деякими виключеннями, в залежності від бачення футболу, тут таке виключення Сікан). Просто очікував більше нових імен, після зміни тренера так буває зазвичай
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 29.08.2021 19:55
    +4
    Тарас Чубак, 29.08.2021 19:51
    Ті самі футболісти кого і Шева викликав, тож нічого нового, тільки Сікан здивував
    А де інших взяти? Тільки гравців Колоса, Ворскли чи Зорі не пропонуйте, бачили ми як вони в Єврокубках награли, яка їм збірна
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 29.08.2021 19:54
    0
    А чого Маліновский, який відіграв вчора, сьогодні не прибув в збірну?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 29.08.2021 19:51
    +1
    Ті самі футболісти кого і Шева викликав, тож нічого нового, тільки Сікан здивував
    Ссылка
    paryc
    paryc, 29.08.2021 19:50
    +2
    После Миная игрокам Шахты в сборную можно и не приезжать.Толку все равно не будет.
    Ссылка
    paryc
    paryc, 29.08.2021 19:49
    +2
    После Миная игрокам Шахты в сборную можно и не приезжать.Толку все равно не будет.
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 29.08.2021 19:37
    +3
    Сікан?
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