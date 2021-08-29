Известен состав сборной Украины на первый сбор под руководством Петракова

В воскресенье игроки сборной Украины начали съезжаться в расположение главной команды.



На начало заезда прибыли 11 игроков: десять динамовцев (Денис Бойко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский) и Артем Довбик из «Днепра-1». К сожалению, последний не сможет помочь партнерам из-за травмы и уже покинул расположение сборной.



На сегодняшней вечерней тренировке к команде присоединятся легионеры из Англии - Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, а вот Евгений Макаренко из венгерского «Фехервар» прибудет в расположение сине-желтых уже после вечернего занятия.



Завтра рано утром прибудут в отель «Опера» шесть игроков донецкого «Шахтера», сегодня в составе своего клуба они участвовали в выездном матче национального чемпионата в Ужгороде (Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Даниил Сикан), а также голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык, который также сегодня задействован в матче своего клуба в украинской Премьер-лиге.



Завтра в 10.00 сборная Украины чартерным рейсом вылетит в Нур-Султан. Уже в столице Казахстана состав команды примет окончательный вид. После игр в своих клубах регулярными рейсами прибудут к месту проведения первого сентябрьского матча сине-желтых еще шесть украинцев, выступающих в европейских лигах - Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба. Все вышеупомянутые исполнители прилетят в Нур-Султан 30 августа вечером.



Таким образом, ожидается, что в полном составе команда сможет впервые потренироваться только во время официального предматчевой занятия на «Астана Арене» 31 августа.



В первой тренировке, которая состоится сегодня на поле НТК имени Банникова, примет участие почти половина вызванных игроков. Занятие будет носить восстановительный характер.



Состав сборной Украины на сентябрьский сбор



Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла», Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).



Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия ), Тарас Качараба («Славия» Чехия).



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - «Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар» Венгрия).



Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).