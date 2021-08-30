Не Хацкевич. Колос не планирует приглашать экс-тренера Динамо

По информации журналиста Александра Денисова, «Колос» не планирует назначать тренером экс-наставника «Динамо» Киев Александра Хацкевича.

Об этом источнику сообщил президент «Колоса» Андрей Засуха.

Ранее сообщалось, что белорус может заменить в команде из Ковалевки Руслана Костышина, который подал в отставку после поражения 0:7.

Клуб планирует определиться с новым тренером за время паузы на матчи сборных.