Не Хацкевич. Колос не планирует приглашать экс-тренера Динамо

У клуба другие планы

  • 30.08.2021 15:11
  • 1892 просмотра
  • 7 комментариев
Не Хацкевич. Колос не планирует приглашать экс-тренера Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Александра Денисова, «Колос» не планирует назначать тренером экс-наставника «Динамо» Киев Александра Хацкевича.

Об этом источнику сообщил президент «Колоса» Андрей Засуха.

Ранее сообщалось, что белорус может заменить в команде из Ковалевки Руслана Костышина, который подал в отставку после поражения 0:7.

Клуб планирует определиться с новым тренером за время паузы на матчи сборных.

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 30.08.2021 15:38
    0
    Batya, 30.08.2021 15:25
    У Шарана є досвід фермерів тренувати.
    Шаран 50/50 Он вроде как и может с другой стороны в его уже года скорее всего хочеться по бороться за еврокубки и сыграть в них.Тут таких возможностей ему не предоставят за рубежом возможно.Но он не топ тренер.
    Да и возглавить клуб где бывший тренер всей истории клуба стал вице-президентом не каждый пойдёт.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.08.2021 15:26
    0
    Batya, 30.08.2021 15:25
    У Шарана є досвід фермерів тренувати.
    Да кстати
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.08.2021 15:26
    0
    Тю есть Санжар хороший тренер. Почему его не попробовать?
    Ссылка
    Batya
    Batya, 30.08.2021 15:25
    +1
    У Шарана є досвід фермерів тренувати.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 30.08.2021 15:23
    +3
    Хацкевича хотелось бы увидеть в Упл те кто пишут они просто не разбираться в футболе
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    potemkin78
    potemkin78, 30.08.2021 15:15
    -1
    да не дай бог
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    CheMP
    CheMP, 30.08.2021 15:13
    0
    ща Бабича возьмут и будЭ бИмба
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