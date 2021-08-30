Не Хацкевич. Колос не планирует приглашать экс-тренера Динамо

По информации журналиста Александра Денисова, «Колос» не планирует назначать тренером экс-наставника «Динамо» Киев Александра Хацкевича.
Об этом источнику сообщил президент «Колоса» Андрей Засуха.
Ранее сообщалось, что белорус может заменить в команде из Ковалевки Руслана Костышина, который подал в отставку после поражения 0:7.
Клуб планирует определиться с новым тренером за время паузы на матчи сборных.
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Источник — Великий футбол
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Да и возглавить клуб где бывший тренер всей истории клуба стал вице-президентом не каждый пойдёт.
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