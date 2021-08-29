Источник: Хацкевич и Шацких неслучайно посетили матч Колоса

Ковалевский клуб ищет нового главного тренера

  • 29.08.2021 13:39
  • 1955 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Хацкевич и Шацких неслучайно посетили матч Колоса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ковалевский «Колос» находится в поиске нового тренера после ухода с поста наставника команды 44-летнего украинского специалиста Руслана Костышина.

«Насколько нам известно, присутствие Хацкевича и Шацких на домашнем матче «Колоса» в прошлом туре было неслучайным. После отставки Костышина давайте проследим», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В поединке 6-го тура УПЛ «Колос» проиграл «Динамо» со счетом 0:7.

Последним клубом 47-летнего Александра Хацкевича был российский «Ротор», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы. Ассистентом Хацкевича был 42-летний Максим Шацких.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 29.08.2021 14:13
    0
    Хацкевичу я бы не доверил тренировать даже Минай. Вот и поглядим, насколько хозяйственный сынок у Засух.
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    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 29.08.2021 14:08
    0
    а они наперед знали, что Колос разгромно проиграет и Костышин в отставку подаст?
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    Istm
    online
    Istm, 29.08.2021 13:54
    +2
    Колос, не захотіли грати при Костишині? отримуйте спеціалістів. З досвідом.
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