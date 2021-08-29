Источник: Хацкевич и Шацких неслучайно посетили матч Колоса

Ковалевский «Колос» находится в поиске нового тренера после ухода с поста наставника команды 44-летнего украинского специалиста Руслана Костышина.

«Насколько нам известно, присутствие Хацкевича и Шацких на домашнем матче «Колоса» в прошлом туре было неслучайным. После отставки Костышина давайте проследим», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В поединке 6-го тура УПЛ «Колос» проиграл «Динамо» со счетом 0:7.

Последним клубом 47-летнего Александра Хацкевича был российский «Ротор», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы. Ассистентом Хацкевича был 42-летний Максим Шацких.