Вторая лига. Кто поднимется в классе? Итоги 6-го тура и турнирные таблицы

27 и 28 августа прошли поединки 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Лидирующие позиции в двух группах удерживают команды «Левый берег» Киев (15 из 15) и «Николаев» (14 из 18).
Напомним, что две лучшие команды из каждой группы поднимутся в классе, а те, которые займут третьи места, будут играть в переходных матчах.
Вторая лига. 6-й тур
27 августа
- 16:00 Сумы – Волчанск – 1:2
- 17:00 Виктория Николаевка – Никополь – 0:1
- 17:00 Карпаты Галич – Днепр Черкасcы – 2:0
- 17:00 Скорук Томаковка – Тростянец – 3:2
- 17:00 Таврия Симферополь – Балканы Заря – 1:1
- 17:00 Чайка Петропавловская Борщаговка – Любомир Ставище – 3:0
- 17:00 Эпицентр Дунаевцы – МФА Мункач Мукачево – 3:1
- 17:00 Яруд Мариуполь – Кристалл Херсон – 2:0
- 17:30 Буковина Черновцы – АФСК Киев – 0:0
- 18:00 ЛНЗ Черкасcы – Карпаты Львов – 1:0
- 18:00 Чернигов – Диназ Вышгород – 1:2
28 августа
- 17:00 Нива Винница – Рубикон Киев – 4:0
- 17:00 Перемога Днепр – Николаев – 1:2
- 17:00 Реал Фарма Одесса – Металлург Запорожье – 0:3
- 17:00 Полтава – Энергия Новая Каховка – 2:3
Турнирные таблицы после 6 туров
Видеотрансляция матчей 27 августа
16:00 Сумы – Волчанск – 1:2
17:00 Виктория Николаевка – Никополь – 0:1
17:00 Карпаты Галич – Днепр Черкасcы – 2:0
17:00 Скорук Томаковка – Тростянец – 3:2
17:00 Таврия Симферополь – Балканы Заря – 1:1
17:00 Чайка Петропавловская Борщаговка – Любомир Ставище – 3:0
17:00 Эпицентр Дунаевцы – МФА Мункач Мукачево – 3:1
17:00 Яруд Мариуполь – Кристалл Херсон – 2:0
17:30 Буковина Черновцы – АФСК Киев – 0:0
18:00 ЛНЗ Черкасcы – Карпаты Львов – 1:0
18:00 Чернигов – Диназ Вышгород – 1:2
Видеотрансляция матчей 28 августа
17:00 Нива Винница – Рубикон Киев – 4:0
17:00 Перемога Днепр – Николаев – 1:2
17:00 Реал Фарма Одесса – Металлург Запорожье – 0:3
17:00 Полтава – Энергия Новая Каховка – 2:3
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.