Вторая лига. Кто поднимется в классе? Итоги 6-го тура и турнирные таблицы

27 и 28 августа прошли поединки 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины

  • 30.08.2021 14:51
  • 1121 просмотр
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Вторая лига. Кто поднимется в классе? Итоги 6-го тура и турнирные таблицы
© ПФЛ

27 и 28 августа прошли поединки 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Лидирующие позиции в двух группах удерживают команды «Левый берег» Киев (15 из 15) и «Николаев» (14 из 18).

Напомним, что две лучшие команды из каждой группы поднимутся в классе, а те, которые займут третьи места, будут играть в переходных матчах.

Вторая лига. 6-й тур

27 августа

  • 16:00 Сумы – Волчанск – 1:2
  • 17:00 Виктория Николаевка – Никополь – 0:1
  • 17:00 Карпаты Галич – Днепр Черкасcы – 2:0
  • 17:00 Скорук Томаковка – Тростянец – 3:2
  • 17:00 Таврия Симферополь – Балканы Заря – 1:1
  • 17:00 Чайка Петропавловская Борщаговка – Любомир Ставище – 3:0
  • 17:00 Эпицентр Дунаевцы – МФА Мункач Мукачево – 3:1
  • 17:00 Яруд Мариуполь – Кристалл Херсон – 2:0
  • 17:30 Буковина Черновцы – АФСК Киев – 0:0
  • 18:00 ЛНЗ Черкасcы – Карпаты Львов – 1:0
  • 18:00 Чернигов – Диназ Вышгород – 1:2

28 августа

  • 17:00 Нива Винница – Рубикон Киев – 4:0
  • 17:00 Перемога Днепр – Николаев – 1:2
  • 17:00 Реал Фарма Одесса – Металлург Запорожье – 0:3
  • 17:00 Полтава – Энергия Новая Каховка – 2:3

Турнирные таблицы после 6 туров

Видеотрансляция матчей 27 августа

16:00 Сумы – Волчанск – 1:2

17:00 Виктория Николаевка – Никополь – 0:1

17:00 Карпаты Галич – Днепр Черкасcы – 2:0

17:00 Скорук Томаковка – Тростянец – 3:2

17:00 Таврия Симферополь – Балканы Заря – 1:1

17:00 Чайка Петропавловская Борщаговка – Любомир Ставище – 3:0

17:00 Эпицентр Дунаевцы – МФА Мункач Мукачево – 3:1

17:00 Яруд Мариуполь – Кристалл Херсон – 2:0

17:30 Буковина Черновцы – АФСК Киев – 0:0

18:00 ЛНЗ Черкасcы – Карпаты Львов – 1:0

18:00 Чернигов – Диназ Вышгород – 1:2

Видеотрансляция матчей 28 августа

17:00 Нива Винница – Рубикон Киев – 4:0

17:00 Перемога Днепр – Николаев – 1:2

17:00 Реал Фарма Одесса – Металлург Запорожье – 0:3

17:00 Полтава – Энергия Новая Каховка – 2:3

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Источник — Sport.ua

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