Дарио СРНА: «Удаления Марлона не было. Это ошибка арбитра»

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, считает, что матч УПЛ «Минай» - «Шахтер» завершился вничью 1:1 в том числе из-за того, что арбитр Катерина Монзуль на старте встречи удалила защитника Марлона.

«К сожалению, нам не удалось порадовать болельщиков в День шахтера и День города Донецка – всегда в эти дни матчи даются нам непросто. Мы играли после сложного поединка с «Монако» и потеряли важные очки, но если эти два очка – цена, которую мы должны были заплатить за попадание в Лигу чемпионов, то я согласен, мы должны это принять. Что касается игры, то на ее ход сильно повлияло удаление Марлона в самом начале».

«Считаю, что ни в первом, ни во втором случае желтых карточек не было. На мой взгляд, арбитр допустила ошибку. И эта ошибка повлияла на судейство в дальнейшем. В эпизоде в штрафной с Витао, считаю, пенальти в наши ворота скорее был, чем не было. А в целом, при всем уважении к сопернику, мы должны были показывать характер и обыгрывать «Минай» даже вдесятером. Мы должны быть великими и в победах, и в неудачах».

«Болельщики ждут от нас побед и красивый футбол, ждут настоящий «Шахтер», который они любят. И мы должны вместе много работать, чтобы болельщики увидели настоящий «Шахтер». После сборных, с 11 сентября по 2 октября мы проведем 7 игр за 21 день. Думаю, в этих матчах мы увидим настоящий «Шахтер», - сказал Срна.