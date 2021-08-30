Дарио СРНА: «Удаления Марлона не было. Это ошибка арбитра»

Директор клуба оценил неудачный матч УПЛ против «Миная»

  • 30.08.2021 14:40
  • 6357 просмотров
  • 64 комментария
Дарио СРНА: «Удаления Марлона не было. Это ошибка арбитра»
© shakhtar.com

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, считает, что матч УПЛ «Минай» - «Шахтер» завершился вничью 1:1 в том числе из-за того, что арбитр Катерина Монзуль на старте встречи удалила защитника Марлона.

«К сожалению, нам не удалось порадовать болельщиков в День шахтера и День города Донецка – всегда в эти дни матчи даются нам непросто. Мы играли после сложного поединка с «Монако» и потеряли важные очки, но если эти два очка – цена, которую мы должны были заплатить за попадание в Лигу чемпионов, то я согласен, мы должны это принять. Что касается игры, то на ее ход сильно повлияло удаление Марлона в самом начале».

«Считаю, что ни в первом, ни во втором случае желтых карточек не было. На мой взгляд, арбитр допустила ошибку. И эта ошибка повлияла на судейство в дальнейшем. В эпизоде в штрафной с Витао, считаю, пенальти в наши ворота скорее был, чем не было. А в целом, при всем уважении к сопернику, мы должны были показывать характер и обыгрывать «Минай» даже вдесятером. Мы должны быть великими и в победах, и в неудачах».

«Болельщики ждут от нас побед и красивый футбол, ждут настоящий «Шахтер», который они любят. И мы должны вместе много работать, чтобы болельщики увидели настоящий «Шахтер». После сборных, с 11 сентября по 2 октября мы проведем 7 игр за 21 день. Думаю, в этих матчах мы увидим настоящий «Шахтер», - сказал Срна.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 16:18
    0
    faraon, 30.08.2021 16:16
    какой пруф) фотомонтаж пятиклассника это пруф?и какой лоера?какой гусман ?ты в своем туалете точно гвна перенюхал.
    Что и требовалось доказать , а в чем монтаж автобусник , и покажи тогда реальный скрин с видео
    Сейчас будет эпичный слив от этой девушки и куча причитаний
    Ссылка
    faraon
    online
    faraon, 30.08.2021 16:16
    0
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 16:05
    Как обычно , Гусман Лоэра, получив мокрой 🧹 по лицу , в виде пруфа , завёл свою шарманку про однополую любовь
    ——
    А все желающие ниже могут глянуть пруф как Марлон бьет в лицо Селезнёва .
    —-‘
    А ты автобусник, сейчас снова отдыхать пойдёшь , жди
    какой пруф) фотомонтаж пятиклассника это пруф?и какой лоера?какой гусман ?ты в своем туалете точно гвна перенюхал.
    Ссылка
    romario1501
    romario1501, 30.08.2021 16:11
    -1
    Даша Срна , це ти помилка природи ))
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 16:05
    -1
    faraon, 30.08.2021 16:00
    ну и шо ты скинул?фотомонтаж пятиклассника и фотки твои как тебя в твоём туалете пялят во все дыры.
    Как обычно , Гусман Лоэра, получив мокрой 🧹 по лицу , в виде пруфа , завёл свою шарманку про однополую любовь
    ——
    А все желающие ниже могут глянуть пруф как Марлон бьет в лицо Селезнёва .
    —-‘
    А ты автобусник, сейчас снова отдыхать пойдёшь , жди
    Ссылка
    Turnok
    online
    Turnok, 30.08.2021 16:04
    0
    Даже Дарио не понимает, что Шахта играет всё хуже и хуже.
    Ссылка
    faraon
    online
    faraon, 30.08.2021 16:00
    -3
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 15:48
    Так донецкий 🚌-Ник , вот тебе скрин с ударом Марлона по лицу Селезнёва
    Все, теперь собирайся в свой лофт , что у меня на аватарке
    https://ibb.co/6R2tBrg
    ну и шо ты скинул?фотомонтаж пятиклассника и фотки твои как тебя в твоём туалете пялят во все дыры.
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 30.08.2021 15:57
    -4
    этой девахе на ферме дояркой работать , судейку нашли, в каждом туре номера отчебучивает и хоть тебе хны всё нормально,пылесос наверное хороший Лучи подобрал,не иначе.
    Ссылка
    Sergii Sila
    online
    Sergii Sila, 30.08.2021 15:57
    +2
    Burevestnik, 30.08.2021 15:01
    ну что сказать? он всегда "под кайфом". "Подсел" навсегда...
    Вечно ноющий сирун. Кроме Монзуль никто не дал бы красную шахте на 16 минуте.Браво справедливость.. Браво Катя, шахта, Динамо кто бы не был суди справедливо!
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
    Igor-fanDK, 30.08.2021 15:53
    +4
    СаРаНчА сказал что во всём виноват телевизор
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 15:49
    +4
    faraon, 30.08.2021 15:25
    за 90 и 2000 я бы ответил утвердительно за дно братков Суркисов ,а сейчас так категорично не могу утверждать за ШД ))
    Конечно не можешь, ты же крото- автобусный бот
    Который с воем глазу Коваленко не видит
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 15:48
    +4
    faraon, 30.08.2021 15:38
    ты скрином подотрись в своём туалете который у тебя на аватарке .
    Так донецкий 🚌-Ник , вот тебе скрин с ударом Марлона по лицу Селезнёва
    Все, теперь собирайся в свой лофт , что у меня на аватарке
    https://ibb.co/6R2tBrg
    Ссылка
    VAD
    VAD, 30.08.2021 15:46
    +8
    Марлон вообще грязный игрок, удаление в каком то из матчей был вопрос времени.
    Ссылка
    VAD
    VAD, 30.08.2021 15:44
    +5
    Там был удар по лицу,только слепой крот может не заметить, другое дело что селезнев запоздало упал
    2я скорее была чем нет, Марлон даже не собирался играть мяч, близость до ворот усугибила ситуацию.
    Пеналь в ворота кротов 100%й, там четко на повторе видно как защ махнул ногой.
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    faraon
    online
    faraon, 30.08.2021 15:38
    -9
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 15:30
    Сейчас через 1( минут скину скрин удара по лицу
    Готовься отправляться ко мне на аватарку
    ты скрином подотрись в своём туалете который у тебя на аватарке .
    Ссылка
    mavast
    mavast, 30.08.2021 15:34
    +4
    В День Шахтаря в ахметклубі грало забагато шахтарів після зміни. Один втомився - паслали відпочивати
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.08.2021 15:33
    +2
    faraon, 30.08.2021 15:32
    И шо???на Евро с Реала игроки были
    Все ты понимаешь.
    Просто времена меняются. Надо играть со всеми на равных.
    Ссылка
    faraon
    online
    faraon, 30.08.2021 15:32
    -9
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 30.08.2021 15:29
    Все правильно. только у реала Ану считаем.
    Начо иско карвахаль асенсио Вальверде себальос кто они все.
    Подсказка язык и страна одна и та же))))
    И шо???на Евро с Реала игроки были
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 15:30
    +2
    faraon, 30.08.2021 14:53
    Селезнев упал даже по морде не получив,в другом чемпионате ещё бы срачей дали за такое.Благодаря Монзуль, футбол в х-ню превращается.
    Сейчас через 1( минут скину скрин удара по лицу
    Готовься отправляться ко мне на аватарку
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.08.2021 15:30
    +6
    faraon, 30.08.2021 15:26
    У Монако почти 400 и шо?у реала за миллиард и шо 2-3/2-0.
    Скажите может не надо в Мариуполь отдавать пацанов.
    А допустим после лч их выпускать с минаем?
    Не, так нельзя?
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 30.08.2021 15:29
    +4
    faraon, 30.08.2021 15:10
    в еврокубках дно будет на дне.
    А днонецк недобитый где будет?
    Ссылка
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