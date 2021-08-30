Дарио СРНА: «Удаления Марлона не было. Это ошибка арбитра»

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, считает, что матч УПЛ «Минай» - «Шахтер» завершился вничью 1:1 в том числе из-за того, что арбитр Катерина Монзуль на старте встречи удалила защитника Марлона.
«К сожалению, нам не удалось порадовать болельщиков в День шахтера и День города Донецка – всегда в эти дни матчи даются нам непросто. Мы играли после сложного поединка с «Монако» и потеряли важные очки, но если эти два очка – цена, которую мы должны были заплатить за попадание в Лигу чемпионов, то я согласен, мы должны это принять. Что касается игры, то на ее ход сильно повлияло удаление Марлона в самом начале».
«Считаю, что ни в первом, ни во втором случае желтых карточек не было. На мой взгляд, арбитр допустила ошибку. И эта ошибка повлияла на судейство в дальнейшем. В эпизоде в штрафной с Витао, считаю, пенальти в наши ворота скорее был, чем не было. А в целом, при всем уважении к сопернику, мы должны были показывать характер и обыгрывать «Минай» даже вдесятером. Мы должны быть великими и в победах, и в неудачах».
«Болельщики ждут от нас побед и красивый футбол, ждут настоящий «Шахтер», который они любят. И мы должны вместе много работать, чтобы болельщики увидели настоящий «Шахтер». После сборных, с 11 сентября по 2 октября мы проведем 7 игр за 21 день. Думаю, в этих матчах мы увидим настоящий «Шахтер», - сказал Срна.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Сейчас будет эпичный слив от этой девушки и куча причитаний
——
А все желающие ниже могут глянуть пруф как Марлон бьет в лицо Селезнёва .
—-‘
А ты автобусник, сейчас снова отдыхать пойдёшь , жди
——
А все желающие ниже могут глянуть пруф как Марлон бьет в лицо Селезнёва .
—-‘
А ты автобусник, сейчас снова отдыхать пойдёшь , жди
Все, теперь собирайся в свой лофт , что у меня на аватарке
https://ibb.co/6R2tBrg
Который с воем глазу Коваленко не видит
Все, теперь собирайся в свой лофт , что у меня на аватарке
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2я скорее была чем нет, Марлон даже не собирался играть мяч, близость до ворот усугибила ситуацию.
Пеналь в ворота кротов 100%й, там четко на повторе видно как защ махнул ногой.
Готовься отправляться ко мне на аватарку
Просто времена меняются. Надо играть со всеми на равных.
Начо иско карвахаль асенсио Вальверде себальос кто они все.
Подсказка язык и страна одна и та же))))
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А допустим после лч их выпускать с минаем?
Не, так нельзя?
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