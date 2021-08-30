Трубин рассказал, когда планирует вернуться в игру

Травма оказалась не такой серьезной

  • 30.08.2021 14:22
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Трубин рассказал, когда планирует вернуться в игру
© khtar.com

Основной вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин получил травму и пропустит ряд матчей, но уже перед стартом в Лиге чемпионов может быть готов вернуться на поле.

«Мне сделали операцию 20 августа, а на следующий день сделали перевязку и сказали идти домой. На третий день начал заниматься в зале. Надеюсь, после паузы на сборные я смогу вернуться в общую группу».

«Сборная Украины? Мне интересно. Я никогда не работал с Петраковым, и мне хочется посмотреть, что там нового. Жаль, что не удается сейчас поехать в сборную. За команду я не переживаю, потому что у нас хорошие игроки. Думаю, все будут злые, так как дома сыграли с ними 1:1», - сказал Трубин.

На время травмы Трубина основным кипером «Шахтера» стал Андрей Пятов.

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Источник — Великий футбол

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