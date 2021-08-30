НАГОРНЯК: «Шахтер поборется за выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о шансах «Динамо» и «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов по итогам жеребьевки.

«Если честно, то жеребьевка у «Шахтера» намного проще. Если брать по командам, то «Динамо» не позавидуешь. У киевлян в квартете «Бавария», «Барселона» и «Бенфика». Я видел, как лиссабонцы играли вдесятером против ПСВ и как они отстояли нужную для себя ничью. Непросто «Динамо» будет. Но и точно скажу, что киевляне не будут мальчиками для битья. Они получат хороший опыт. А что касается матчей, то все возможно.

«Барселона» без Месси? Проще ли будет «Динамо»? У «Барселоны» и без Месси есть сильные футболисты. У каталонцев есть Депай, Гризманн и другие. Сейчас у «Барселоны» чуть другая игра будет. И можно ждать угрозы от любого футболиста «Барселоны». Понятно, что Месси решал вопросы в одиночку. Но сейчас «Динамо» проще точно не будет.

Будет ли дополнительный стимул у Яремчука в матчах с «Динамо»? Что бы там не говорили, конечно, будет. Может не то, чтобы что-то доказать. Ему захочется удачно сыграть. Ему доказывать уже особо и нечего. Он дорос до уровня «Бенфики» и уже доказал. Но, может быть, где-то будет момент внутреннего самолюбия. Может, будет на подсознании такой момент, что в «Динамо» в него не поверили и вот он теперь играет за «Бенфику» против киевской команды. Что бы там не говорили, мне кажется, такое у каждого игрока внутри есть.

У «Шахтера» лучше жребий. «Интер» продал лидера атаки Лукаку. «Реал», так скажем, не впечатляет. Здесь будет многое зависеть именно от «горняков». Если «Шахтер» будет играть так, как он играл первый тайм с «Монако», то у него вообще никаких шансов не будет. Даже с «Шерифом» будет тяжело. Все будет зависеть от того, как тренер в этом плане сработает, какую тактику, и какой стиль игры он выберет. Здесь все взаимосвязано. Я думаю, что «Монако» показало, как играть с «Шахтером» и многие команды возьмут себе на вооружение, как играть против «горняков». Потому все будет зависеть от того, как «Шахтер» будет играть.

Многие говорят, что Вернидуб знает, как играть против «Шахтера»? Послушайте, Вернидуб не играл против этого «Шахтера». Мое мнение: если «Шахтер» в Лиге чемпионов будет играть, как он сейчас играет в чемпионате Украины, то шансы у «Шерифа» есть. Но вообще «горняки» - абсолютный фаворит в противостоянии с «Шерифом» при всем уважении к команде из Тирасполя. За «Шериф» играют иностранцы, просто с ними не будет.

Но скажу так: «Шахтер», сто процентов, будет бороться за выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Для этого «горнякам» нужно пересмотреть свою игру. В первом тайме ответной игры с «Монако» монегаски ничего не позволили «горнякам» сделать. И так было почти весь матч. Давайте говорить откровенно: «Шахтер» добился положительного результата благодаря стечению обстоятельств. Но сейчас «Интер» и «Реал» находятся не в лучшем состоянии. Джеко – это все-таки не Лукаку. С этими соперниками можно играть. А у «Шахтера» очень хорошие и квалифицированные футболисты», - сказал Нагорняк.