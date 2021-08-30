Первая лига. Камбек Кривбасса, Краматорск и Нива в четверке лучших

Обзор 6-го тура Первой лиги

  • 30.08.2021 13:43
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Первая лига. Камбек Кривбасса, Краматорск и Нива в четверке лучших
© ФК Кривбасс

В этом туре не было показано ни одной красной карточки, а представители первой тройки забили по три мяча.

«Кремень» выиграл у «Горняка-Спорт» со счетом 1:0. Победным голом отличился Виталий Бойко, который на 90+5-й минуте реализовал пенальти. Команда из Кременчуга прервала четырехматчевую серию из поражений, победив впервые со стартового тура. А для «Горняка-Спорт» это четвертое поражение кряду. Также команда из Горишних Плавней не забивает уже три тура кряду.

«Прикарпатье» снова забило и на этот раз победило. Команда из Ивано-Франковска отличается голами в 5 из 6 матчей нового сезона. На этот раз прикарпатцы победили со счетом 1:0 «ВПК-Агро», благодаря голу Назария Воробчака.

«Кривбасс» в непростом поединке смог взять три очка. Криворожцы на своем поле проигрывали по ходу встречи 0:2 «Подолью»: гости дважды поставили автографы в воротах соперника уже к 14-й минуте. Но «Кривбасс» сумел трижды забить и добиться победы со счетом 3:2! Этот матч был самым богатым  в туре на желтые карточки. Главный судья матча Александр Соловьян 10 раз показал футболистам предупреждения.

Нулевая ничья была зафиксирована в поединке «Оболонь» - «Олимпик». К слову, «пивовары» не могут забить два тура кряду, а дончане два тура подряд не пропускают.

«Краматорск» в голевом поединке выиграл у «Ужгорода» со счетом 3:2. Кстати краматорчане выиграли встречу на день рождения главного тренера команды Алексея Городова, которому 28 августа исполнилось 43 года. К слову, «Ужгород» три тура кряду уходит с поля с забитыми мячами.

«Полесье» в Житомире выиграл у «Альянса». На гол опытного Поднебенного хозяева поля ответили точным ударом Нестерова и дублем Коломойца. Кстати, «Альянс» проиграл впервые с первого тура, когда команда уступила «Металлисту» (0:2).

«Нива» и «Агробизнес» расписали мировую 1:1. Команда из Тернополя не проигрывает уже четыре поединка кряду. Коллектив из Волочиска три тура кряду не может победить.

В центральном матче тура «Металлист» в Луцке выиграл у «Волыни». Харьковчане одержали победу со счетом 3:0, благодаря голам Романюка, Банады и звездного бразильца Пейшото, который отличился забитым мячом во втором туре кряду.

«Металлист» с 18 очками лидирует в Первой лиге. «Кривбасс» с 16 баллами идет вторым. Третью позицию занимает «Краматорск» с 12 очками, а четвертой идет «Нива», у которой 11 баллов. Замыкает турнирную таблицу с 1 очком «Ужгород», матчи с участием которого, на данный момент, самые результативные в Первой лиге. В поединках закарпатской команды забито уже 23 мяча за 6 туров. Это в среднем почти 4 гола за матч.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 6-й тур

27 августа

«Горняк-Спорт» - «Кремень» - 0:1
Гол: Бойко, 90+5 (с пенальти).

«ВПК-Агро» - «Прикарпатье» - 0:1
Гол: Воробчак, 55.

«Кривбасс» - «Подолье» - 3:2
Голы: Ловрич, 44, Дебелко, 50, Рябов, 75 – Островский, 5, Карпенко, 14.

«Оболонь» - «Олимпик» - 0:0

28 августа

«Краматорск» - «Ужгород» - 3:2
Голы: Прокопчук, 14, Витенчук, 17 (с пенальти), Сеницкий, 84 – Гайдучик, 39, Шкиндер, 89.

«Полесье» - «Альянс» - 3:1
Голы: Нестеров, 25, Коломоец, 50, 52 – Поднебенный, 34.

«Нива» - «Агробизнес» - 1:1
Голы: Бычек, 11 – Когут, 62.

«Волынь» - «Металлист» - 0:3
Голы: Романюк, 69, Банада, 84, Пейшото, 90+3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Turnok
    online
    Turnok, 30.08.2021 14:15
    +1
    Да, нынешний Металлист не затерялся-бы и в УПЛ. Жду его возвращения. Третья сила нужна нашему чемпионату.
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