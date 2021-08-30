Ренан Оливейра оформил сразу два юбилея

Бразилец стал автором 50-го автогола легионеров и 10-го - джокеров

  • 30.08.2021 13:12
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Ренан Оливейра оформил сразу два юбилея
© ФК Львов. Ренан Оливейра

Нападающий «Львова» Ренан Оливейра стал 10-м игроком, забившим в свои ворота после выхода на замену в чемпионатах Украины. При этом бразилец «отличился» в матче с «Рухом» уже через 6 минут после появления на поле. Быстрее совершали «самострелы» только два джокера - Тарас Степаненко (также в поединке с «Рухом») и Александр Полуницкий.

Между тем Ренан оформил и еще один юбилей, став автором 50-го автогола легионеров в УПЛ, в том числе 5-го в исполнении бразильцев.

10 автоголов джокеров в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Вышел

Забил

Счет

15.06.1994

Сергей ОНОПКО

Шахтер

Торпедо (г)

46’

76’

3:3

18.03.1996

Игорь ПОРТНОВ

Кривбасс

ЦСКА (г)

46’

79’

0:2

21.05.2003

Адриан ПУКАНЫЧ

Шахтер

Динамо (г)

31’

57’

1:2

25.09.2004

Александр ПОЛУНИЦКИЙ

Ворскла

Ильичевец (г)

80’

83’

0:2

10.05.2006

Владимир ЧЕРНИКОВ

Арсенал

Металлург Д (г)

28’

52’

2:2

22.09.2014

Александр СЫТНИК

Олимпик

Днепр (г)

55’

75’

0:5

17.03.2018

Зураб ОЧИГАВА

Олимпик

Звезда (д)

46’

60’

0:1

03.11.2019

Виктор КОРНИЕНКО

Мариуполь

Александрия (г)

60’

69’

1:3

23.09.2020

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

Рух (г)

46’

47’

1:1

29.08.2021

РЕНАН ОЛИВЕЙРА

Львов

Рух (г)

60’

66’

0:1

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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