Ренан Оливейра оформил сразу два юбилея

Нападающий «Львова» Ренан Оливейра стал 10-м игроком, забившим в свои ворота после выхода на замену в чемпионатах Украины. При этом бразилец «отличился» в матче с «Рухом» уже через 6 минут после появления на поле. Быстрее совершали «самострелы» только два джокера - Тарас Степаненко (также в поединке с «Рухом») и Александр Полуницкий.

Между тем Ренан оформил и еще один юбилей, став автором 50-го автогола легионеров в УПЛ, в том числе 5-го в исполнении бразильцев.

10 автоголов джокеров в чемпионатах Украины