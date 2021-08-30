Верес потерял важного игрока

В поединке шестого тура УПЛ «Десна» — «Верес» (0:4) в составе ровенской команды отсутствовал один з ведущих игроков — 28-летний украинский нападающий Роберт Гегедош.

В матче пятого тура УПЛ с «Минаем» Гегедош травмировал плечо, был прооперирован, на восстановление уйдет три недели.

По имеющейся информации, еще один форвард, Михаил Шестаков, после повреждения уже в начале сентября планирует возобновить тренировки в общей группе, заметно улучшилось состояние здоровья и у его брата Сергея, однако его возвращение в строй, в лучшем случае, состоится через месяц.