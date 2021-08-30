НАГОРНЯК: «Заря и Рома должны выйти из группы в Лиге конференций»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о шансах «Зари» в групповом раунде Лиги конференций по итогам жеребьевки.

«Даю миллион процентов, что «Рома» матчи Лиги конференций будет играть вторым составом. Даже не сомневайтесь, что римляне прилетят играть в Запорожье вторым составом.

«Заря», ЦСКА София, «Буде-Глимт» будут играть первыми составами. А «Рома» будет играть вторым составом.

Я думаю, что «Заря» вместе с «Ромой» должны выйти из группы в Лиге конференций. Должны ли обыгрывать луганчане болгар и норвежцев? Должны, но вы же видите, что творится в обороне «Зари». Да, должны, но мы не знаем, в каком состоянии будет «Заря». Просто не будет с ЦСКА и «Буде-Глимтом», - сказал Нагорняк.