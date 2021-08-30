НАГОРНЯК: «Заря и Рома должны выйти из группы в Лиге конференций»

Специалист – о перспективах команды Виктора Скрипника в третьем по рангу еврокубке

  • 30.08.2021 12:59
  • 956 просмотров
  • 2 комментария
НАГОРНЯК: «Заря и Рома должны выйти из группы в Лиге конференций»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о шансах «Зари» в групповом раунде Лиги конференций по итогам жеребьевки.

«Даю миллион процентов, что «Рома» матчи Лиги конференций будет играть вторым составом. Даже не сомневайтесь, что римляне прилетят играть в Запорожье вторым составом.

«Заря», ЦСКА София, «Буде-Глимт» будут играть первыми составами. А «Рома» будет играть вторым составом.

Я думаю, что «Заря» вместе с «Ромой» должны выйти из группы в Лиге конференций. Должны ли обыгрывать луганчане болгар и норвежцев? Должны, но вы же видите, что творится в обороне «Зари». Да, должны, но мы не знаем, в каком состоянии будет «Заря». Просто не будет с ЦСКА и «Буде-Глимтом», - сказал Нагорняк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 30.08.2021 13:39
    +2
    йому напевне не сказали,що з групи тільки 1-ше місце виходить... 2-ге гратиме плей-оф з 3-ім місцем ЛЄ
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
    Алексей Есенин, 30.08.2021 13:14
    -1
    известный тренер!!!???))) это даже не смешно, он и футболером бым средненьким, а про тренерство - это перебор!!!))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности