НАГОРНЯК: «Заря и Рома должны выйти из группы в Лиге конференций»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о шансах «Зари» в групповом раунде Лиги конференций по итогам жеребьевки.
«Даю миллион процентов, что «Рома» матчи Лиги конференций будет играть вторым составом. Даже не сомневайтесь, что римляне прилетят играть в Запорожье вторым составом.
«Заря», ЦСКА София, «Буде-Глимт» будут играть первыми составами. А «Рома» будет играть вторым составом.
Я думаю, что «Заря» вместе с «Ромой» должны выйти из группы в Лиге конференций. Должны ли обыгрывать луганчане болгар и норвежцев? Должны, но вы же видите, что творится в обороне «Зари». Да, должны, но мы не знаем, в каком состоянии будет «Заря». Просто не будет с ЦСКА и «Буде-Глимтом», - сказал Нагорняк.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.