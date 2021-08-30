Юрий МАКСИМОВ: «Мы не можем все время рассчитывать на вратаря»

Наставник «Ворсклы» разочарован поражением от «Зари» (0:1)

  • 30.08.2021 12:50
  • 413 просмотров
  • 3 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «Мы не можем все время рассчитывать на вратаря»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение от «Зари» (0:1) в поединке 6-го тура УПЛ.

«Обидно снова пропускать на 83-й минуте. Конец матча. Лучше бы уже в первом тайме пропустили, не так обидно было. Претензий к футболистам нет. Старались. Может, где-то не хватает мастерства в определенных моментах при завершении атак. Где отдать последнюю передачу, чтобы забить. Мы не можем все время на вратаря рассчитывать. Надо стараться забивать. Атака у нас хромает», — подчеркнул Максимов.

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Источник — ФК Ворскла

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    potemkin78, 30.08.2021 13:10
    0
    Андрій Некрасов, 30.08.2021 13:06
    Он сказал, что ТОЛЬКО на вратаря нельзя расчитывать... Надо еще и забивать...
    только в заголовке этого нет, как всегда
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 30.08.2021 13:06
    0
    potemkin78, 30.08.2021 13:04
    он не может рассчитывать на вратаря СбУ?
    Он сказал, что ТОЛЬКО на вратаря нельзя расчитывать... Надо еще и забивать...
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 30.08.2021 13:04
    0
    он не может рассчитывать на вратаря СбУ?
    Ссылка
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