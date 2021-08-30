Юрий МАКСИМОВ: «Мы не можем все время рассчитывать на вратаря»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение от «Зари» (0:1) в поединке 6-го тура УПЛ.

«Обидно снова пропускать на 83-й минуте. Конец матча. Лучше бы уже в первом тайме пропустили, не так обидно было. Претензий к футболистам нет. Старались. Может, где-то не хватает мастерства в определенных моментах при завершении атак. Где отдать последнюю передачу, чтобы забить. Мы не можем все время на вратаря рассчитывать. Надо стараться забивать. Атака у нас хромает», — подчеркнул Максимов.