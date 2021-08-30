Отец Яремчука: «У Романа 2 дня была температура, но он полетел в Казахстан»

Олег Степанович рассказал о причинах отсутствия сына в заявке «Бенфики»

  • 30.08.2021 12:18
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Отец Яремчука: «У Романа 2 дня была температура, но он полетел в Казахстан»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Во вчерашнем календарном матче чемпионата Португалии с «Тонделой» (2:1) нападающего национальной сборной Украины и «Бенфики» Романа Яремчука не было даже в заявке его команды. Отец Романа - Олег Степанович рассказал о причинах отсутствия сына.

«В конце минувшей недели Роман впервые сделал прививку от коронавируса, почувствовал себя дискомфортно, два дня у него была температура и поэтому он не смог сыграть за «Бенфику».

Однако уже вчера вечером состояние сына нормализовалось, он даже тренировался по индивидуальной программе, а сегодня утром улетел транзитом через Германию в Казахстан, где 1 сентября национальная сборная Украина проведет очередной поединок отборочного цикла чемпионата мира», - сказал Олег Яремчук.

Напомним, что матч Казахстан - Украина состоится в Нур-Султане 1 сентября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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