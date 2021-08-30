Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Есть Шахтер для Лиги чемпионов, и есть Шахтер для УПЛ»

Бывший форвард сборной Украины Олег Венглинский подвел итоги ничьей «Миная» с донецким «Шахтером» (1:1) в поединке 6-го тура УПЛ.

«На игру «Шахтера» повлияло удаление. Но «горняки» наступили на те же грабли, когда есть «Шахтер» для Лиги чемпионов, и есть «Шахтер» для чемпионата Украины, в матчах которого «оранжево-черные» играют нехотя. У «горняков» не было нужного настроя на «Минай», они думали взять малоизвестных соперников тепленькими…

Тот же Марлон, к примеру, мастеровитый игрок, но ему подавай «Монако», «Манчестер Сити» и других грандов. Де Дзерби необходимо искоренять такое отношение, но итальянец только сейчас, похоже, начинает понимать, куда он попал. Если «Шахтер» не станет бороться, на одном мастерстве в чемпионате Украины не выедешь, и каждый выезд будет для «горняков» проблемным», — считает Венглинский.