Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Есть Шахтер для Лиги чемпионов, и есть Шахтер для УПЛ»

Специалист поделился мнением о ничьей «горняков» с «Минаем» (1:1)

  • 30.08.2021 11:52
  • 2334 просмотра
  • 1 комментарий
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Есть Шахтер для Лиги чемпионов, и есть Шахтер для УПЛ»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард сборной Украины Олег Венглинский подвел итоги ничьей «Миная» с донецким «Шахтером» (1:1) в поединке 6-го тура УПЛ.

«На игру «Шахтера» повлияло удаление. Но «горняки» наступили на те же грабли, когда есть «Шахтер» для Лиги чемпионов, и есть «Шахтер» для чемпионата Украины, в матчах которого «оранжево-черные» играют нехотя. У «горняков» не было нужного настроя на «Минай», они думали взять малоизвестных соперников тепленькими…

Тот же Марлон, к примеру, мастеровитый игрок, но ему подавай «Монако», «Манчестер Сити» и других грандов. Де Дзерби необходимо искоренять такое отношение, но итальянец только сейчас, похоже, начинает понимать, куда он попал. Если «Шахтер» не станет бороться, на одном мастерстве в чемпионате Украины не выедешь, и каждый выезд будет для «горняков» проблемным», — считает Венглинский.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 30.08.2021 12:05
    +7
    Команды разные, а играют одинаково - фигово!!!!
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