Элина СВИТОЛИНА: «Не знала, что в Чикаго есть украинское село»

Украинка получила серьезную поддержку на кортах в США

  • 30.08.2021 11:41
  • 1562 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Не знала, что в Чикаго есть украинское село»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Чикаго. После победы в финале над Ализе Корне украинка поделилась впечатлениями.

«Когда я приезжала сюда, в Чикаго, даже не знала, что здесь есть такое «Украинское село». Совпало как раз, что был День флага. Все были в вышиванках. Было очень классно и по-домашнему. К удивлению на матчах была очень хорошая поддержка. Было невероятно здорово играть в такой атмосфере, буквально в каждом матче у меня была сильная поддержка. Это меня очень мотивировало. Я рада, что смогла победить.

О кубке чемпионки
«Немножко грустно, потому что там даже надписи нет. Были какие-то хорошие воспоминания, глядя на него. Но, ничего, все равно я рада, что выиграла. У меня есть несколько любимых трофеев. Из Дубая, конечно же, очень красивый в арабском стиле чайник. В Индии, где я выиграла один из первых титулов, там был огромный кубок из серебра, который весил 10 кг. Очень запоминается такой трофей (смеется). И в Риме очень хороший трофей. Может поэтому у меня их два».

О выступлении на US Open
«Я стартую в понедельник. Сейчас восстанавливаюсь. Уже потренировались на кортах US Open. Настроена хорошо и надеюсь, что смогу переключиться и войти быстро в игру. Постараюсь все для этого сделать», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    aleks8-48
    aleks8-48, 30.08.2021 11:49
    +4
    Хорошо если удастся сразу войти в игру,но главное сразу из неё не выйти. Удачи тебе Элина!
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