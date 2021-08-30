Василий КОБИН: «Мы воспользовались усталостью Шахтера»

Наставник «Миная» подвел итоги поединка с донецким клубом (1:1)

  • 30.08.2021 11:23
  • 1273 просмотра
  • 4 комментария
Василий КОБИН: «Мы воспользовались усталостью Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в 6-м туре УПЛ.

«Это действительно для нас история. У нас была тяжелая игра, но в какой-то мере мы воспользовались усталостью «Шахтера» после Лиги чемпионов.

Мои футболисты показали хороший характер и довольно неплохую игру, что и позволило нам добыть одно очко.

Свою роль сыграло ранее удаление. Слава Богу, что наши футболисты в таких играх набираются опыта и добывают очки», — отметил Кобин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Есенин
    online
    Алексей Есенин, 30.08.2021 13:07
    -1
    прогиб защитан!!!)))
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    united)
    online
    united), 30.08.2021 12:50
    0
    И это понятно любому школьнику. Ну и Катя была принципиальной, как всегда.
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    cucumber
    online
    cucumber, 30.08.2021 12:09
    -2
    Больше игрового времени, для живой легенды Жеки Селезнева!
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    zzg77
    online
    zzg77, 30.08.2021 12:06
    +1
    Не думал, Вася, что буду тебя хвалить, но ты молодец!!!
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