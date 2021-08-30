Василий КОБИН: «Мы воспользовались усталостью Шахтера»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в 6-м туре УПЛ.
«Это действительно для нас история. У нас была тяжелая игра, но в какой-то мере мы воспользовались усталостью «Шахтера» после Лиги чемпионов.
Мои футболисты показали хороший характер и довольно неплохую игру, что и позволило нам добыть одно очко.
Свою роль сыграло ранее удаление. Слава Богу, что наши футболисты в таких играх набираются опыта и добывают очки», — отметил Кобин.
Источник — Футбол 1/2/3
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