Василий КОБИН: «Мы воспользовались усталостью Шахтера»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в 6-м туре УПЛ.

«Это действительно для нас история. У нас была тяжелая игра, но в какой-то мере мы воспользовались усталостью «Шахтера» после Лиги чемпионов.

Мои футболисты показали хороший характер и довольно неплохую игру, что и позволило нам добыть одно очко.

Свою роль сыграло ранее удаление. Слава Богу, что наши футболисты в таких играх набираются опыта и добывают очки», — отметил Кобин.