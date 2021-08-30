ВЕНГЛИНСКИЙ: «После команды Лобановского не видел такого сильного Динамо»

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский поделился впечатлениями о поединке 6-го тура УПЛ «Динамо» — «Колос» (7:0).

«Колос» всегда ставил задачу отобрать очки у «Динамо». Были и скандальные матчи между этими командами. «Колос» также всегда был неудобным соперником для киевлян и старался дать бой. Но сегодняшнему «Динамо» сложно дать бой — это факт.

Уже на 10-й минуте было понятно, что разгрома «Колосу» не избежать, но я не думал, что «бело-синие» так легко уничтожат своего оппонента. Однако «Динамо» набрало хороший ход и в тонусе вкатывается в сезон Лиги чемпионов. Признаюсь, что после команды Лобановского я еще не видел столь сильного «Динамо» — скоростного, мощного, демонстрирующего интенсивный футбол, за которым соперники не успевают.

Что касается «Колоса», то видно было, что эта команда неуправляема. О чем еще говорить, если, как утверждает Костышин, его подопечные делали на поле не то, о чем он просил…», — отметил Венглинский.