ВЕНГЛИНСКИЙ: «После команды Лобановского не видел такого сильного Динамо»

Специалист прокомментировал разгром киевлянами «Колоса» (7:0)

  • 30.08.2021 10:46
  • 3066 просмотров
  • 7 комментариев
ВЕНГЛИНСКИЙ: «После команды Лобановского не видел такого сильного Динамо»
© ФК Динамо Киев

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский поделился впечатлениями о поединке 6-го тура УПЛ «Динамо» — «Колос» (7:0).

«Колос» всегда ставил задачу отобрать очки у «Динамо». Были и скандальные матчи между этими командами. «Колос» также всегда был неудобным соперником для киевлян и старался дать бой. Но сегодняшнему «Динамо» сложно дать бой — это факт.

Уже на 10-й минуте было понятно, что разгрома «Колосу» не избежать, но я не думал, что «бело-синие» так легко уничтожат своего оппонента. Однако «Динамо» набрало хороший ход и в тонусе вкатывается в сезон Лиги чемпионов. Признаюсь, что после команды Лобановского я еще не видел столь сильного «Динамо» — скоростного, мощного, демонстрирующего интенсивный футбол, за которым соперники не успевают.

Что касается «Колоса», то видно было, что эта команда неуправляема. О чем еще говорить, если, как утверждает Костышин, его подопечные делали на поле не то, о чем он просил…», — отметил Венглинский.

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Источник — zbirna.com

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Т. Артём
    online
    Т. Артём, 30.08.2021 11:29
    -1
    Да, динамо конечно молодцы что отхватили такого тренера. По сути из мусора команду хорошую слепил. Уйдет опять ждёт динамо борьба с колосом за 5 место
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
    Олег Молодов, 30.08.2021 11:11
    +2
    Мдаааа.. На фоне колхозного колоса, милая, ингульца? Лооол! Посмотрим на фоне Барсы, Мюнхена, Бенфики.. Сдается мне, что до Лобановского там, как до Марса.
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 30.08.2021 11:04
    0
    bullyUA, 30.08.2021 10:56
    Ребров не слабее Луческу был. Именно из-за Реброва Ахметов выгнал Луческу из Шахтера.
    Бред! Ну никах не из за Реброва! Там свои разборки шли у них, плюс событие на Донбассе!
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 30.08.2021 11:00
    +6
    romanchik.8409, 30.08.2021 10:52
    Не правда...При Семине в первый приход была команда...А так, конечно после Лобановского и тренера хорошего никогда не было
    И Реброва и Сёмина больше 60% легионеров в старте было.
    У Лобановского и Луческу 1-3, или 10%-20% легионеров
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    bullyUA
    bullyUA, 30.08.2021 10:56
    +2
    romanchik.8409, 30.08.2021 10:52
    Не правда...При Семине в первый приход была команда...А так, конечно после Лобановского и тренера хорошего никогда не было
    Ребров не слабее Луческу был. Именно из-за Реброва Ахметов выгнал Луческу из Шахтера.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 30.08.2021 10:53
    +6
    romanchik.8409, 30.08.2021 10:52
    Не правда...При Семине в первый приход была команда...А так, конечно после Лобановского и тренера хорошего никогда не было
    100%
    У палыча отличная команда была
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 30.08.2021 10:52
    +1
    Не правда...При Семине в первый приход была команда...А так, конечно после Лобановского и тренера хорошего никогда не было
    Ссылка
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