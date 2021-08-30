Алексей ГУЦУЛЯК: «Нам повезло, но везет сильнейшим»

Полузащитник «Днепра-1» доволен победой над «Металлистом 1925»

  • 30.08.2021 10:33
  • 414 просмотров
  • 1 комментарий
Алексей ГУЦУЛЯК: «Нам повезло, но везет сильнейшим»
© СК Днепр-1

Атакующий полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал итоги встречи против «Металлиста» (2: 1), в которой ему пришлось забить победный мяч.

- Алексей, с победой! Так до последнего и не было понятно кто же все-таки забил решающий гол в матче?
- На самом деле, это не так и важно. Я уже на эмоциях просто добивал мяч в сетку, и не знаю, в тот момент он же пересек линию ворот или нет. Запишут на меня - хорошо, запишут не на меня - тоже хорошо, но главное, что команда победила!

- Что случилось с командой в первом тайме?
- Знаете, как говорят, в первом тайме мы еще не приехали, а были в пути. А во втором тайме внесли коррективы, по-другому настроились, изменили тактику и все изменилось. Возможно, нам где-то повезло, но, как говорится, везет сильнейшим.

- Решающую подачу в игре сделал Билл, который вышел на замену. Насколько вообще замены перевернули игру команды?
- Считаю, что это заслуга тренера, который угадал с заменами. Это замечательно, что есть команда, где может выйти человек и помочь. Главное, чтобы все были друг за друга и сегодня это сработало. Фактически, сегодня ребята, которые были на замене и сделали матч.

- И все же победа, гол записан на тебя. Кому хочешь посвятить свой первый гол за СК «Днепр-1»?
- Дарю его папе, у которого сегодня день рождения. Но опять же, даже не гол, а саму победу в матче.

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Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vladimirpa12
    online
    vladimirpa12, 30.08.2021 11:08
    0
    Каким сильнейшим, вам победу вратарь неопытный подарил, вы никакие вообще!!!
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