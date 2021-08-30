Артем ФРАНКОВ: «1:1 в Ужгороде — это сенсация»

Специалист удивлен итогом поединка «Минай» — «Шахтер» (1:1)

  • 30.08.2021 10:10
  • 1910 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «1:1 в Ужгороде — это сенсация»
© ФК Шахтер Донецк

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о матче 6-го тура УПЛ «Минай» — «Шахтер» (1:1).

«Вот это действительно сенсация — 1:1 в Ужгороде. Но объяснимая Лигой чемпионов (сейчас еще и по судейству стон пронесется). Остальные — не сенсации, зато необъяснимые. Парадокс?

И сейчас — обратка по Монзуль болельщикам «Шахтера». Вы что уже, «Минай» не можете обыграть без вскриков по арбитражу?! (Имеется в виду неназначение пенальти в конце матча «Динамо» — «Ингулец» — за волосы Жерсона), — считает Франков.

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Источник — Telegram

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Igor-fanDK
    online
    Igor-fanDK, 30.08.2021 10:51
    -1
    Lyolik, 30.08.2021 10:29
    Таки сенсация. Я был уверен, что Минай сольёт игру. Но бывают в мире чудеса.
    это кроты слили игру ФК Контрабанда, решили что пора в Первую лигу в чемпионы, там шансов по больше
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    Lyolik
    Lyolik, 30.08.2021 10:29
    +3
    Таки сенсация. Я был уверен, что Минай сольёт игру. Но бывают в мире чудеса.
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