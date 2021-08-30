Артем ФРАНКОВ: «1:1 в Ужгороде — это сенсация»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о матче 6-го тура УПЛ «Минай» — «Шахтер» (1:1).

«Вот это действительно сенсация — 1:1 в Ужгороде. Но объяснимая Лигой чемпионов (сейчас еще и по судейству стон пронесется). Остальные — не сенсации, зато необъяснимые. Парадокс?

И сейчас — обратка по Монзуль болельщикам «Шахтера». Вы что уже, «Минай» не можете обыграть без вскриков по арбитражу?! (Имеется в виду неназначение пенальти в конце матча «Динамо» — «Ингулец» — за волосы Жерсона), — считает Франков.