Артем ФРАНКОВ: «1:1 в Ужгороде — это сенсация»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о матче 6-го тура УПЛ «Минай» — «Шахтер» (1:1).
«Вот это действительно сенсация — 1:1 в Ужгороде. Но объяснимая Лигой чемпионов (сейчас еще и по судейству стон пронесется). Остальные — не сенсации, зато необъяснимые. Парадокс?
И сейчас — обратка по Монзуль болельщикам «Шахтера». Вы что уже, «Минай» не можете обыграть без вскриков по арбитражу?! (Имеется в виду неназначение пенальти в конце матча «Динамо» — «Ингулец» — за волосы Жерсона), — считает Франков.
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