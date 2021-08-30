Фактор Роналду. От Instagram-аккаунта Ювентуса отписалось 200 тысяч человек

Вместе с Криштиану туринский клуб покинуло много фанов

  • 30.08.2021 09:25
  • 507 просмотров
  • 1 комментарий
Фактор Роналду. От Instagram-аккаунта Ювентуса отписалось 200 тысяч человек
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». За 36-летнего форварда МЮ заплатил «Ювентусу» 25 миллионов евро.

Этот трансфер повлиял на популярность туринского клуба в соцсетях.

Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери, спустя два дня после перехода Роналду, от Instagram-аккаунта «Ювентуса» отписалось более 200 тысяч человек.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexandr Rozovyk
    online
    Alexandr Rozovyk, 30.08.2021 09:33
    0
    Учитывая 51 лям подписчиков, на активности это не сильно скажется)
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