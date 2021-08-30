Фактор Роналду. От Instagram-аккаунта Ювентуса отписалось 200 тысяч человек

Нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». За 36-летнего форварда МЮ заплатил «Ювентусу» 25 миллионов евро.
Этот трансфер повлиял на популярность туринского клуба в соцсетях.
Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери, спустя два дня после перехода Роналду, от Instagram-аккаунта «Ювентуса» отписалось более 200 тысяч человек.
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Источник — Twitter
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